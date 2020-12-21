«В Новый год — с новой картой»: обменяйте свою предоплаченную карту МИР «Семейная команда» и получите подарки от Дальневосточного банка

Новый год – пора добрых перемен, поэтому Дальневосточный банк запускает праздничную акцию «В Новый год — с новой картой» для участников Программы лояльности «Семейная команда».

С 21.12.2020 по 29.01.2021 обменяйте вашу Предоплаченную карту МИР «Семейная команда» на карту МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная Дальневосточного банка и получите подарки! Новых владельцев Премиальных карт ждут бесплатное обслуживание1 в течение первого года и приз 300 баллов2 за первую оплату картой на сумму от 1000 рублей3 на АЗС/АЗК «Роснефть». Кроме того, за любые покупки, оплаченные Премиальной картой МИР-JCB «Семейная команда», будут начисляться повышенные баллы4, которыми можно оплачивать до 100 %5 стоимости топлива, товаров и услуг в сети АЗС/АЗК «Роснефть», «ТНК» и «ПТК».

Картой МИР-JCB «Семейная команда» Премиальная можно расплачиваться в России и за рубежом, а также пользоваться эксклюзивными привилегиями и скидками от международной платежной системы JCB, в числе которых — выгодные предложения от популярных ресторанов, отелей и магазинов по всему миру.

Бесплатно обменять Предоплаченную карту можно в любом удобном офисе Дальневосточного банка. Акция действует на территории Приморского края, Амурской области, Республики Бурятия, Еврейской автономной области, Иркутской области, Камчатского края, Красноярского края, Сахалинской области, Хабаровского края, Республики Хакасия. С подробной информацией вы можете ознакомиться по телефону Единого контактного центра Дальневосточного банка 8 800 555 22 05 (звонок по России бесплатный).