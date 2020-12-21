Выставочный центр «Тельминская фабрика» открыли в Иркутской области

На открытии представили выставку, экспонаты которой затрагивают период трехсотлетия работы фабрики: монеты петровской эпохи, пушнина, сукно местного производства.

«Эта выставка часть большого проекта историко-индустриального парка. Идея родилась в 2015 году, когда приобрели здание фабрики. Открытие музея, это только первый шаг. Дальше планируем создать ремесленную галерею, швейное производство, винокуренное производство. Фабрика является уникальным интеграционным объектом, который включает в себя промышленный туризм, производство и культурно-просветительскую деятельность. Это не музей в традиционном смысле. Это будет креативное пространство, где будут проходить выставки мастер-классы и презентации», – рассказала создатель проекта «Тельминская фабрика» Анна Репина.

В 2019 году инициаторы проекта начали сотрудничество с Агентством инвестиционного развития Иркутской области. Также в этом году выиграли грант в Фонде президентских грантов на реставрацию и развитие этого проекта.

Как рассказывают владельцы «Тельминской фабрики», открытие центра – это часть создания нового направления туризма в Иркутской области. Ведь регион интересен не только Байкалом. Тельма, Мальта, Мишелевка, Бельск – это лишь малая часть тех городов, что могут заинтересовать туристов историко-культурным наследием.