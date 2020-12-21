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Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов для бизнеса с 1 января 2021 года

1 января 2021 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк».

Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.

Тарифный сборник "Приморский"
Тарифный сборник "Дальневосточный"
Тарифный сборник "Москва"
Тарифный сборник "Санкт-Петербург"
Тарифный сборник "Уральский".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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