1 января 2021 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк».
Ознакомиться с действующими тарифами банка можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.
Тарифный сборник "Приморский"
Тарифный сборник "Дальневосточный"
Тарифный сборник "Москва"
Тарифный сборник "Санкт-Петербург"
Тарифный сборник "Уральский".
Новости
Примсоцбанк сообщил об изменении тарифов для бизнеса с 1 января 2021 года
1 января 2021 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк».
/ Сибирское Информационное Агентство /
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