Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка на сайте «Алёнка» получат скидку 10%

Для держателей карт «Мир» от Примсоцбанка на сайте «Алёнка» предусмотрена скидка 10%, сообщает пресс-служба Примсоцбанка. Предложение действует с 16.12.2020 по 15.01.2021.



Для того, чтобы получить по своей карте скидку 10%:



• Перейдите в интернет-магазин «Алёнка» по специальной ссылке;

• добавляйте в корзину, что нравится. Минимальный заказ от 500 рублей;

• в специальной строке введите промокод МИР;

• оплатите покупку картой «Мир» — скидка 10% будет рассчитана автоматически.



Напомним, интернет-магазин «Алёнка» — это официальный сайт холдинга «Объединенные кондитеры». На сайте можно заказать сладости от компании «Зея», «Красный октябрь», «РотФронт», «Бабаевский» и другие.



Промокод распространяется на весь каталог товаров, кроме акционных. Скидку предоставляет АО «НСПК, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.11. ОГРН 1147746831352, ИНН 7706812159. Подробности об акции можно узнать на сайте privetmir.ru.