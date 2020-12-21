Россельхозбанк обсудил с властями и застройщиками Приангарья проблемы развития сельских территорий

Директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» приняла участие в конференции на тему «Перспективы развития сельских территорий», которая состоялась в формате круглого стола в пресс-центре общественно-политической газеты «Областная». На мероприятии представители банка, власти и строительных компаний обсудили реализацию в регионе программы «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках программы с марта 2020 года запущена льготная программа «Сельская ипотека».

«Сельская ипотека пользуется большой популярностью среди населения Приангарья, что неудивительно - льготная ставка, комфортные условия кредитования, хорошая перспектива улучшить жилищные условия. На сегодня уже 500 семей получили возможность проживания в загородных домах. По нашей статистике, порядка 50% кредитных заявок приняты на территории Иркутского района. Рассчитываем, что строительство благоустроенного жилья в удаленных от областного центра районах позволит увеличить темпы реализации сельской ипотеки на этих территориях», - отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

С 2021 года условия программы будут несколько изменены. Со следующего года вступают в силу ограничения по этажности: объекты недвижимости должны быть не более 5 этажей. То есть застройщики высотных домов уже не смогут реализовать жилье по сельской ипотеке. Второе существенное изменение заключается в том, что население сможет строить дома не только на собственном, но и на арендованном земельном участке. Кроме того, уже сейчас оба супруга могут взять максимальную сумму льготного кредита в 6 млн рублей на один объект недвижимости. Ранее эта цифра ограничивалась 3 млн рублей. Это расширяет возможности и для застройщиков жилья, и для населения.

Начальник управления стратегического планирования Министерства экономического развития Иркутской области Олеся Рахматулина обратила внимание, что стратегической задачей регионального правительства является комплексное развитие сельских территорий, позволяющее формировать продовольственную безопасность жителей региона, сохранить сельское население, которое сегодня составляет 21% от общего числа жителей Приангарья.

«В Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года предусмотрено сохранение и развитие социальных объектов на селе, строительство жилья, улучшение жилищных условий - канализация, горячее водоснабжение, электроснабжение - и в целом создание комфортного пространства для жизни. Если сегодня благами цивилизации пользуются лишь около 9% сельских жителей, то к 2036 году планируется охватить до 30%. Для этого разработана дорожная карта развития территорий, где, помимо основных коммуникаций, предусматривается наличие необходимой инфраструктуры, без которой трудно представить комфортное проживание. Объекты здравоохранения, оздоровительные и спортивные сооружения, социальные и культурные учреждения – все это призвано сократить отток населения с сельских территорий», - подчеркнула Олеся Рахматулина.

В полномочиях Министерства сельского хозяйства программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется в направлениях – строительство и благоустройство жилья, строительство инженерной инфраструктуры и обеспечение занятости на селе. Об этом рассказал начальник отдела развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Иркутской области Евгений Шведов.

«Претендовать на социальные выплаты от министерства могут те, кто работает в сельском хозяйстве или трудится в социальной, бюджетной сферах. Сейчас министерство развивает такие направления, как строительство жилья социального найма на селе - в муниципалитеты направляют 80% средств из регионального бюджета, остальные 20% софинансируют муниципалитет и работодатель. Действует программа «Сельская ипотека», а также потребительский кредит под 5% годовых на благоустройство готового жилья. А с 2021 года начнет развиваться проект - компактная жилищная застройка, где муниципалитет выделяет улицу или микрорайон, проводит коммуникации, строит всю инфраструктуру, таким образом снижается стоимость затрат на строительство благоустроенного жилья».

Благодаря проведенным коммуникациям и развитой инфраструктуре застройщику будет проще реализовать проект дома под ИЖС, не потребуются большие вложения на самые затратные работы – инженерные сети, водоотведение и т.д. Взаимодействие строительных организаций и глав муниципалитетов при разработке проектной документации может существенно повлиять на заинтересованность и активность подрядных организаций на строительство малоэтажного жилья.

Почему застройщикам сложно заходить на удаленные территории, рассказали представители строительных компаний: директор компании “ИркутскДом” Александр Войткевич, заместитель генерального директора компании “Восток Центр Иркутск” Наталья Зверева и коммерческий директор СЗ “Хрустальный парк” Кристина Яковенко. Все они отметили наличие трудностей оформления объектов, отсутствие четких регламентов и длительное оформление документов, при котором проектная доработка возвращается несколько раз. А также расхождение требований в понятиях «под ключ» и декоративная отделка. При этом риски для застройщиков остаются высокими.

«Взаимодействие с представителями власти необходимо. Невозможно построить дешево комплексное качественное жилье, если застройщик будет «тянуть все на своих плечах». Мы видим заинтересованность населения в домах на загородной территории, в марте мы запускаем новый квартал и рассчитываем, что достаточное большое количество квартир будет реализовано по программе сельская ипотека. Объективно, есть понимание, что взять квартиру по льготной ипотеке проще, чем строить новый дом, тем более что район привлекателен за счет развитой инфраструктуры», - подчеркнула Кристина Яковенко.

Подводя итоги, участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо выстраивать четкое взаимодействие межу муниципалитетами, застройщиками и теми органами власти, которые выдают различные преференции. Было принято решение организовать рабочую группу с представителями профильных организаций, для оперативного взаимодействия.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.