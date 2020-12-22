Индекс RSBI: в ноябре доступность кредитов для бизнеса достигла исторического максимума

Согласно Индексу RSBI в ноябре деловая активность снизилась по отношению к прошлому месяцу и составила 46,1 пункт. Компонентами, которые повлияли на снижение индекса, стали продажи, кадры и инвестиции. При этом, в ноябре был отмечен рекордный за все время исследований рост компоненты кредитов, превысивший майские показатели, когда в силу вступили меры господдержки малого и среднего бизнеса и льготное кредитование предпринимателей. Однако даже значительное увеличение кредитного показателя на фоне снижения других компонент не обеспечило выход Индекса деловой активности в зону роста.

Такие данные были получены в результате ежемесячного исследования настроений малого и среднего бизнеса, организованного ПСБ совместно с Опорой России.

«Отсутствие осеннего локдауна, появление информации об успехах в разработке вакцин и, как следствие, ожидание постепенного восстановления экономики - все это позволяет быть более оптимистичным в оценке кредитоспособности малого и среднего бизнеса. С одной стороны, в ноябре еще осуществлялось финансирование по договорам в рамках госпрограммы льготного кредитования предпринимателей, позволявшей им восстановить деятельность, с другой - банки начинают активно выходить на рынок с новыми предложениями по кредитованию, которые на фоне снижения ключевой ставки до 4,25% выглядят наиболее привлекательно. По этой причине Индекс RSBI в ноябре показал максимальный за всю историю исследований рост доступности кредитов для малого и среднего бизнеса», - прокомментировал Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ

«Санитарные ограничения, сохраняющиеся и на период новогодних праздников, не могли не сказаться на настроении предпринимателей, учитывая падение оборота и наступающий период, когда предприниматели должны начать уплату отсроченных налогов и арендной платы. Вместе с тем есть позитивные сигналы от представителей власти, которые в перспективе должны вселить оптимизм бизнес-сообществу: тут можно отметить и принятое 30 ноября правительством постановление о разъяснениях условий льготной программы «кредит под 2% на возобновление деятельности со списанием", которое дало ряд позитивных сигналов бизнесу относительно применения критериев для получения льгот. С инициативой о необходимости данных разъяснений и предложениями обращалась «ОПОРА РОССИИ». Голос предпринимательского сообщества был услышан, мнение учтено. К хорошим сигналам для бизнеса можно отнести и продление моратория на плановые проверки для малого бизнеса на 2021 год. Кроме того, можно констатировать, что правительственные меры поддержки занятости сыграли свою роль и, несмотря на трудности бизнеса, массового сокращения персонала в секторе МСП не наблюдается. С проведением масштабной вакцинации к лету неизбежно ограничительные меры будут ослабевать, а бизнес начнет возвращаться к своему обычному рабочему ритму", - сказал президент "Опоры России" Александр Калинин.

Изменение индекса по компонентам, в п.

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента Продаж - с показателем в ноябре 31,3 пункта - снижается третий месяц подряд.

Снижение в ноябре обусловлено ухудшением как фактических, так ожидаемых показателей выручки.

Ее фактический рост снизился на 5% по сравнению с прошлым месяцем и составил 11%, при этом 54% предпринимателей продолжают отмечать сокращение выручки, что на 2% больше, чем месяцем ранее.

На горизонте трех ближайших месяцев роста продаж ждут на 7% меньше респондентов, чем в октябре – только 13% предпринимателей, а ее сокращения - 45%, что больше на 4% показателя прошлого месяца.

В сумме это свидетельствует о новой волне снижения деловой активности малого и среднего бизнеса.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кадры также опустилась до 48 пунктов, но осталась около нейтральной зоны.

Снижению компоненты способствовало более сдержанное отношение бизнеса к найму персонала. Доля респондентов, расширявших штат в ноябре, снизилась на 4% по сравнению с октябрем и составила 6% от опрошенных предпринимателей.

Доля малого и среднего бизнеса, планирующего принимать новых сотрудников в ближайшие три месяца, незначительно снизилась по сравнению с октябрем и составила 12%.

Показатель сокращений персонала как фактически, так и в свете ожиданий остался на сопоставимом с прошлым месяцем уровне: 17% и 8% соответственно.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Инвестиций снизилась по сравнению с прошлым месяцем и составила 52,4 пункта, находясь при этом в зоне роста четвертый месяц подряд.

Количество предпринимателей, как наращивающих, так и сокращающих инвестиции, сравнялось и составило по 17% от общего числа респондентов. В прошлом месяце инвестиции увеличивали 19% бизнесменов, а сокращали только 14%.

По ожиданиям на ближайшие три месяца перспективы также ухудшились: доля компаний, планирующих рост инвестиций, снизилась с 23% до 18%, при этом число тех, кто ожидает их сокращение, практически равно показателям прошлого месяца - 8%.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кредиты выросла до максимальной величины не только за год, но и за всю историю исследований, начиная с 2014 года, и составила 56 пунктов, превысив даже майский пик на 0,7 пункта.

Рост связан преимущественно с увеличением удовлетворенного спроса. Число одобрений по кредитам выросло до 14%, а доля отказов снизилась до 12%. Также на 4% выросла доля тех, у кого уже есть действующий кредит - до 16%.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1609 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.