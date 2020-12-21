Россельхозбанк получил высшую оценку Национального рейтинга прозрачности закупок

Россельхозбанк получил оценку «Высокая прозрачность» в рейтинге корпоративных заказчиков 2020 года. Подведение итогов ежегодного исследования и торжественная церемония награждения лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок состоялась 16 декабря. Россельхозбанк также победил в номинации «Качество планирования», учрежденной при поддержке Корпорации малого и среднего предпринимательства.

Среди критериев, по которым оценивались компании, учитывались такие, как число поставщиков, допущенных к конкурентным процедурам, число поданных заявок на участие, доля отклоненных и состоявшихся закупок, а также доля процедур без заявок на участие, с единственной соответствующей заявкой. По оценке Корпорации МСП, Россельхозбанк показал минимально количество отмененных закупочных процедур и специализированных закупок для малого и среднего бизнеса.

Указанные достижения обусловлены высокими показателями эффективности закупочной деятельности. Развитие здоровой конкурентной среды и преобладание конкурентных закупок над закупками у единственного поставщика послужили главным критерием в достижении положительных результатов.

«Закупочная деятельность Россельхозбанка направлена на обеспечение своевременного и полного удовлетворения потребностей банка в продукции необходимого качества на конкурентных условиях. Закупки осуществляются на основе принципа эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия в закупках юридических и физических лиц, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, развития добросовестной конкуренции и прозрачности. Мы благодарим экспертное сообщество за высокую оценку нашей работы и будем стремиться сохранять высокое качество управления закупочной деятельностью», – прокомментировала Яна Лысова, директор Департамент закупочной деятельности Россельхозбанка.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» реализуется ежегодно уже 15 лет и является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, специализирующимся в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. В ходе составления рейтинга проводится оценка структуры и объемов рынка заказа, показателей прозрачности процедур, степени конкурентности закупок и экономической эффективности затрат участников рынка.