Чат-бот от Россельхозбанка поможет пользователям оформить кредитные продукты через соцсети и мессенджеры

Россельхозбанк запустил «Виртуального помощника» — чат-бот для социальных сетей и мессенджеров. Он не только дает консультации, но и может помочь пользователям выбрать и оформить большинство банковских продуктов. При выборе кредита информация из чат-бота может быть автоматически передана в банковские системы, благодаря этому пользователю не потребуется заполнять данные повторно.

Чат-бот от Россельхозбанка запущен в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp. Он помогает пользователям подобрать потребительский кредит, кредитную карту, ипотечную программу, выбрать аккредитованные объекты для оформления ипотеки, рассчитать параметры кредита, отправить требования и список документов для оформления банковского продукта, собирать базовую информацию для оформления заявки, информировать о статусе заявки.

«Виртуальный помощник» не только консультирует пользователей, но и помогает им оформить банковские продукты — когда пользователь решает продолжить оформление на сайте, чат-бот передаёт банку данные из переписки.

«Для пользователей чат-бот— это лёгкий доступ к актуальной информации по продуктам банка и помощь в оформлении банковских продуктов, для банка – возможность сократить время обслуживания наших клиентов. Исследования зарубежных компаний показали преимущества использования чат-ботов при коммуникации с клиентами. По мнению топ-менеджеров крупнейших компаний, благодаря чат-ботам чувство внимательного отношения к проблемам у пользователей возрастает на 57%, а менеджеры могут на 60% быстрее обрабатывать запросы. Банк постоянно развивает и совершенствует функциональность коммуникации в мессенджерах. В ближайшее время диапазон услуг, доступных через чат-бот существенно расширится и клиенты банка смогут заказать наличную валюту, осуществить подбор и резервирование монет из драгоценных металлов, оформить дебетовые карты и получить консультацию по партнёрским продуктам банка» - отмечает директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В планах развития виртуального помощника Россельхозбанка — обучение чат-бота с помощью технологий машинного обучения и распознавания естественного языка, то есть чат-бот будет самообучаться через общение с пользователями.

Ссылки на Виртуального помощника в мессенджерах: Telegram, WhatsApp, Viber

Ссылки на Виртуального помощника в соцсетях: ВКонтакте, Facebook, Одноклассники