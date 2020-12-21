В съемном жилье живет каждый пятый россиянин

Одним из способов получения стартовой суммы на покупку жилья может стать накопительное страхование жизни, сообщает СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие».

О наличии жилья в собственности рассказали 80,5% респондентов. В частности, почти половина опрошенных (48,4%) купили его сами, четверти (23,8%) оно досталось в наследство, у 8,3% опрошенных оно находится в ипотеке. Оставшиеся 19,5% респондентов указали, что не имеют собственного жилья и снимают квартиру или комнату.

Относительное большинство россиян оценивают свои жилищные условия как средние (44,6%), свыше трети (38,8%) — как хорошие, 8% — как очень хорошие, 5,7% — как плохие и 2,9% — как очень плохие.

«Экономические последствия пандемии заставили всех задуматься о важности сбережений, в том числе и для улучшения качества жизни. Накопительное страхование — один из инструментов формирования крупных накоплений, будь то первоначальный взнос по ипотеке, оплата учебы в вузе или прибавка к пенсии» — говорит директор блока маркет-менеджмент, член правления СК «Росгосстрах Жизнь». Наталья Белова.

Мужчины чуть чаще женщин оценивали свои жилищные условия как хорошие (38,6% мужчин против 39% женщин) или очень хорошие (8,9% мужчин против 7% женщин). В то же время мужчины чаще женщин жаловались на плохие (6% мужчин против 5,5% женщин) и очень плохие (4% против 1,9%) жилищные условия.

Среди разных возрастных групп чаще других удовлетворение жилищными условиями выражали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (40% оценивали их как хорошие и 12,5% — как очень хорошие, в то время как 38% оценивали свои жилищные условия как средние). Средними свои жилищные условия чаще других называли респонденты в возрасте от 50 до 59 лет (49,5%) и от 50 до 59 лет (46,5%).

Среди жителей регионов наибольшее удовлетворение своими жилищными условиями чаще других выражали жители Москвы (57,3% москвичей оценили их как хорошие и очень хорошие, 34,1% — как средние), Северо-западного федерального округа (55,4% оценили их как хорошие и очень хорошие, 40% — как средние) и Центрального федерального округа (49,1% оценили их как хорошие и очень хорошие, 44,3% — как средние). Неудовлетворение жилищными условиями чаще других выражали жители Санкт-Петербурга (12%), Сибирского (10,6%) и Уральского (10,4%) федеральных округов.

Наличие жилья в собственности оказалось одним из ключевых признаков высокого качества жизни для трети россиян (32%). Чаще наличия собственного жилья к ключевым признакам качества жизни относили только наличие высокого дохода (41,6%) и доступ к качественной медицине (70,4%).

Как показало исследование, проведенное СК «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие» в сентябре прошлого года, каждый шестой (16%) из общего числа россиян, у которых есть накопления, откладывает деньги на покупку собственного жилья.