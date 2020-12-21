В 2020 году выдача кредитных карт в Иркутской области снизилась на 20%

Число кредитных карт с 22 тыс. в 2019 году сократилось до 17 тыс. в 2020 году, сообщает НБКИ.

С начала 2020 года банки России выдали около 8 млн. кредитных карт. Это на 22,6% меньше по сравнению с количеством выданных новых кредитных карт за 11 месяцев прошлого года

В январе-ноябре 2020 года было выдано 7,96 млн. новых кредитных карт, что на 22,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (в январе-ноябре 2019 года – 10,28 млн. ед.).

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года было выдано 0,80 млн. новых кредитных карт. При этом по сравнению с ноябрем прошлого года также было отмечено сокращение выдачи новых кредитных карт – на 17,1% (в ноябре 2019 года – 0,96 млн. ед.). В то же время в сравнении с предыдущим месяцем был зафиксирован небольшой рост - на 2,3% (в октябре 2020 года – 0,78 млн. ед.).

Что касается среднего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика по кредитным картам, то в октябре 2020 года он составил 664 балла (минимальное значение – 300 баллов, максимальное - 850 баллов).

Наибольшее количество новых кредитных карт в регионах РФ в ноябре 2020 года было выдано в:

Москве (51,8 тыс. ед.),

Московской обл. (37,8 тыс. ед.),

Краснодарском крае (34,3 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (30,4 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (26,3 тыс. ед.).

Снижение выдачи новых кредитных карт было отмечено практически во всех регионах страны.

При этом самую серьезную динамику сокращения их количества в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали:

Московская обл. (-24,5%),

Иркутская обл. (-20,7%),

Москва (-20,5%),

Республика Татарстан (-20,2%),

Приморский край (-19,3%).

«В период карантинных мероприятий весны 2020 года выдача новых кредитных карт по сравнению с предыдущим месяцем сократилась больше чем на 60%, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – В последующие месяцы этот сегмент розничного кредитования восстанавливался достаточно умеренными темпами. А осенью выдача кредитных карт фактически стабилизировалась. Причина в том, что банки придерживаются консервативной кредитной политики, предоставляя кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг которых находятся на высоком уровне».