Карантин в Лондоне разбудил «медведей»

Торги 18 декабря американские фондовые индексы завершили в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,35%, до 3709 пункта, NASDAQ потерял 0,07%, Dow Jones снизился на 0,41%. Объемы торгов были повышенными из-за экспирации производных инструментов. При этом значимые драйверы движения отсутствовали. Сектор недвижимости оказался в числе аутсайдеров, потеряв 1,8%. Сектор сырья и материалов выглядел наиболее уверенно и поднялся на 0,5% благодаря росту котировок отдельных компаний, отмечает .Михаил Денисламов, аналитик «Фридом Финанс»:

- С сегодняшнего дня акции Tesla (TSLA: +6%) включены в индекс S&P 500. Доля Tesla в индексе теперь составляет 1,7%, у нее шестое место по капитализации.

Крупная сталелитейная компания United States Steel (X: -9,1%) опубликовала прогнозы по EPS и EBITDA, оказавшиеся хуже консенсуса ожиданий рынка.

Квартальные результаты FedEx (FDX: -5,7%) оказались лучше ожиданий, но инвесторы зафиксировали прибыль после роста акций на 100% за полгода.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Главным фактором ухудшения аппетита к риску стало введение четвертого, самого строгого уровня карантина в Лондоне и в целом в Великобритании. Ужесточение ограничительных мер, несмотря на начало вакцинации, было обусловлено резким ростом заболеваемости COVID-19. Кроме того, сообщается о новых мутациях вируса, которые приводят к более активному его распространению. Карантин может продлиться до Пасхи. Восстановление глобальной экономики в первые месяцы 2021 года будет крайне слабым, о чем уже начинает сигнализировать макростатистика.

На фоне негатива, вызванного новостями пандемии, инвесторы даже проигнорировали сообщения о значительном прогрессе в переговорах по поводу пакета фискальных стимулов в США. В выходные конгрессменам удалось прийти к компромиссу. Сегодня состоится голосование по пакету объемом $900 млрд, его принятие уже практически гарантированно. Полагаем, что далее внимание инвесторов будет полностью сконцентрировано на эпидемиологической статистике, так как приближающиеся праздники несут на себе риск нового витка заболеваемости и ужесточения ограничений. Процесс вакцинации только начался, и пройдет несколько месяцев, прежде чем этот фактор приведет к улучшению эпидемиологической ситуации.

Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в минусе. Японский Nikkei потерял 0,18%, китайский CSI300 поднялся на 0,94%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,72%. Европейские индексы под давлением продавцов. EuroStoxx 50 падает на 2,7%.

Аппетит к риску слабеет. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,90%. Фьючерс на нефть Brent падает ниже $50,0. Золото дешевеет до $1860.

Ожидаем, что S&P 500 сегодня будет склонен к снижению и протестирует отметку 3645 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 65 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Беспокойство о негативных последствиях пандемии коронавируса начинает снижаться благодаря перспективам массовой вакцинации.

Технически S&P 500 склонен к консолидации. Индикаторы RSI и MACD демонстрируют формирование «медвежьей» дивергенции. Волатильность в преддверии Рождества будет угасать. В случае ухода индекса широкого рынка ниже 3640 пунктов его краткосрочные перспективы ухудшатся.

FactSet Research Systems (FDS) 21 декабря представит отчетность за четвертый квартал. Прогнозируем рост выручки в диапазоне 6,5-7%. Маржинальность прибыли останется на прежнем уровне 31-32%. Прибыль на акцию ожидаем в диапазоне $2,7-2,8, что предполагает рост примерно на 6-8% год к году. Считаем, что прогноз менеджмента по операционным показателям на следующий квартал и год будет нейтрально позитивным. В связи с тем, что бизнес компании недостаточно диверсифицирован, а в отрасли наблюдается определенная консолидация, в том числе активизировались сделки M&A, возможно появление информации о соответствующих действиях компании на данном рынке. О финансовой устойчивости FactSet Research Systems сигнализирует положительный счет текущих операций и запас денежных средств для покупки конкурентов, что будет способствовать ускорению роста бизнеса.

22 декабря результаты представит крупный автодилер вторичного рынка CarMax (KMX). Ожидается рост выручки на 4,6%, до $5,01 млрд, при увеличении скорректированной EPS с $1,04 до $1,13. Консенсус-прогноз закладывает повышение сопоставимых продаж на 3,5%. Спрос на подержанные автомобили остается достаточно сильным, но отметим, что темпы роста выручки компании в последнее время более чем вдвое замедлились по сравнению с прошлогодними. Валовая маржинальность останется без изменений, около 13%. Инвесторов будут интересовать прогнозы менеджмента на следующий квартал. Аналитики ждут увеличения маржинальности. Акции CarMax находятся в боковике, мы не ожидаем сюрпризов от отчетности.