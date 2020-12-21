Что ждет рубль в 2021?

Сегодня на валютном рынке очередное падение рубля. В чем его причины и что ждать от рубля дальше? Об этом рассуждает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

- Доллар США превысил 75 руб., евро поднялся выше 91 руб. Причины девальвация традиционны – COVID-19 и санкции. Контракты на поставку Brent с исполнением в феврале дешевели более чем на 3,2%, до $50,6 за баррель. На нефть давят сообщения о новом штамме covid-19 в Великобритании Cтраны Европы, Саудовская Аравия, Израиль и другие государства начали ограничивать транспортное сообщение с Великобританией. Плюс Reuters сообщил, что команда Джо Байдена подумает о наказании России за масштабную кибератаку на американские ведомства. Россия причастность к кибератаке отрицает.

Вместе с тем рынок ожидает, что вакцина от COVID-19 избавит мировую экономику от рецессии. При этом ФРС будет проводить очень мягкую денежно-кредитную политику. Американским конгрессменам после месяцев мучительных переговоров удалось найти компромисс по новому плану поддержки экономики. Программа вливаний на $900 млрд согласована обеими партиями конгресса и будет утверждена на голосовании в ближайшее время. C высокой вероятностью в будущем году можно ожидать ослабления доллара США против основных мировых валют. Согласно последнему прогнозу ОПЕК, общий мировой объем спроса в 2021 году составит 95,89 млн баррелей в сутки против 89,9 млн баррелей в сутки в текущем.

Мы полагаем, что рынок переварит иранскую нефть. Мы ориентируемся на $60-70 за баррель в будущем году. На фоне ускорения инфляции мы полагаем, что цикл понижения ключевой ставки Банком России подошел к концу. В конце будущего года Банк России начнет ужесточение монетарной политики. В начале будущего года годовая инфляция превысит 5%, однако в итоге снизится до таргета ЦБ в 4%. При этом очень вероятно укрепление рубля до 65-67 руб. за доллар и 78-80 за евро.