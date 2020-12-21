В Иркутской области сокращают коечный фонд для пациентов с COVID-19

Два медучреждения, перепрофилированных для лечения коронавируса, возвращаются к оказанию плановой помощи. На обычный режим работы перешли МАНО «Лечебно-диагностический центр» и центр медицинской реабилитации «Багульник» в Ангарске. Об этом на заседании оперативного штаба под председательством главы региона Игоря Кобзева сообщил министр здравоохранения Яков Сандаков.

Кроме того, коечный фонд для пациентов с коронавирусом сократили в иркутском областном онкологическом диспансере, ГКБ №5 Братска, ГКБ №6 Иркутска. Таким образом на 21 декабря для лечения больных ковидом развернуто 5215 коек в 54 медорганизациях.

- Коечного фонда хватает, чтобы закрывать все ежесуточные поступления пациентов и иметь двадцатипроцентный запас. Таким образом мы постепенно начинаем оказывать плановую помощь. Это особенно важно для пациентов онкологического диспансера. К оказанию профильной медпомощи мы вернули 55 коек диспансера, - сказал глава региона.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе 277 человек заболели коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 38,1 тысяча случаев заболевания.