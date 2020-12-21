Кобзев: Снижение летальности от коронавируса - приоритетная задача для региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперштаба отметил, что приоритетной задачей является снижение летальности от ковида. Для этого выделены дополнительные средства из областного бюджета на закупку дорогостоящих препаратов для лечения пациентов в стационарных условиях.

- Контракты заключены и с сегодняшнего дня препараты должны быть доставлены во все инфекционные госпитали. Эти лекарства необходимы для спасения тяжелобольных пациентов, - подчеркнул Игорь Кобзев.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе 277 человек заболели коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксировано 38,1 тысяча случаев заболевания.