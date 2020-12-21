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В Приангарье стал известен сайт, где можно узнать результаты теста на коронавирус

Жители Иркутской области, по данным регионального минздрава, могут узнать результаты тестов на коронавирус на сайте medirk.ru. Для этого надо внести номер полиса и дату забора анализа.

На заседании оперштаба сообщили, что сейчас портал работает в тестовом режиме, к нему подключены 13 из 15 лабораторий, которые делают исследования. На данный момент не подключены «Инвитро» и «Юнилаб».  Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам решить вопрос с их подключением к системе.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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