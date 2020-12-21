Новогодние сюрпризы для пользователей СберKids

В преддверии Нового года Сбер в приложении СберKids дарит подарки своим маленьким клиентам. А также совместно с социальной сетью Likee запускает магический челлендж #МечтыСберKids, в котором могут принять участие все желающие.

С 15 декабря по 10 января 2021 года нужно открыть в приложении СберKids копилку и назвать её #МечтыСберKids. Все участники, активирующие копилку, получат подарок — набор стикеров «ВКонтакте». А 30 счастливчиков получат возможность стать обладателями смартфонов или беспроводных наушников.

Победители будут названы в январе, участникам придёт СМС с паролем, который необходимо отправить организаторам для получения своего приза.

Чтобы открыть копилку, надо:

если у ребёнка уже есть виртуальная карта СберKids, открыть приложение СберKids и авторизоваться;

выбрать на нижней панели экрана вкладку «Копилка и желания», потянуть вверх всплывающее меню, выбрать «Коплю сам» и ввести название копилки #МечтыСберKids;

если у ребёнка нет виртуальной карты СберKids, то маме или папе необходимо выпустить карту СберKids в своём мобильном приложении СберБанк Онлайн, затем установить приложение СберKids на смартфон ребёнка и открыть копилку.

Также для создания новогоднего настроения Сбер приглашает детей и родителей принять участие в челлендже #МечтыСберKids в социальной сети Likee и загадать своё самое сокровенное желание.

Для того чтобы принять участие в челлендже, надо:

снять видео под специальный трек от СберKids в Likee;

пока идёт трек, отсчитывать удары пальцами и делать танцевальные движения челленджа;

как только трек заканчивается, за три секунды произнести своё желание.