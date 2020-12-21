В Иркутской области 22-23 декабря состоится форум «Время отдыхать на Байкале»

Правительство Иркутской области совместно с Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири, а также Центром «Мой бизнес — Иркутск» 22-23 декабря проводят в онлайн-формате ежегодный международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале».

Участие в форуме примут представители Правительства Иркутской области, федеральных органов государственной власти, в том числе депутаты Государственной Думы Российской Федерации, руководство Ростуризма, федеральные и международные эксперты и спикеры, представители отраслевых ассоциаций и союзов, крупнейшие туроператоры и туристические компании из России, КНР, Монголии, стран Евросоюза и СНГ, ректор РГУТИС, представитель географического университета МГУ.

Программой предусмотрено проведение пленарного заседания на тему «Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»: новые векторы развития внутреннего и въездного туризма», дискуссионных секций, в рамках которых будут обсуждаться актуальные вопросы в части туристического законодательства РФ, развития международной индустрии туризма в условиях пандемии коронавируса, новых технологий и цифровизация в туризме, урбанистики, формирования бренда приоритетных туристских территорий, подготовки кадров в сфере туризма.

На форуме запланировано проведение биржи контактов, рабочих встреч туроператоров, авиакомпаний, а также обмен экспертными мнениями и формирование коллегиальных решений по вопросам деловой программы Бизнес-форума.

По состоянию на 21 декабря на форум зарегистрировано около 300 предпринимателей из 11 регионов и пяти стран (Китай, Монголия, Белоруссия, Германия, Швейцарии). В качестве спикеров и экспертов подтвердили участие 80 руководителей ведущий российских и международных ассоциаций, туроператоров.

Справочно:

В форуме также участвуют представители органов исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Восточной Сибири, Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Ассоциации туроператоров России, Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Туристская Ассоциация регионов России», Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», Российского Союза Туриндустрии, Ассоциации «Мир без границ», Союза Дизайнеров России, Русского географического общества, Национальной Ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма, Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма, Федерации рафтинга России, Ассоциации «Безопасность туризма», Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров, Сибирской Байкальской ассоциации туризма, Ассоциации Предпринимателей Туристического бизнеса Байкальского региона, Ассоциации Гостиничной Индустрии «ПЯТЬ ЗВЕЗД».