«Ростелеком» предлагает прогуляться по историческим местам Иркутска

Специалисты «Ростелекома» совместно с клубом молодых ученых «Альянс» разработали новый туристический маршрут «Прогулки по местам связи». Он проходит по старинному центру Иркутска.

До середины 90-х годов XX века почта, телеграф, телефон, радио и телевидение, «Союзпечать», фельдъегерская и специальная связь входили в Областное производственно-техническое управление связи. Теперь это отдельные предприятия, некоторые из них так и остались в историческом центре Иркутска, в зданиях, которые стали украшением города.

Президент клуба «Альянс», автор проекта «Прогулки по старому Иркутску» Алексей Петров: «Многие здания связаны с развитием почты, телефона, телеграфа, радио и телевидения. И сама история отрасли очень богатая. Поэтому ее нужно изучать и продвигать. Благодаря сотрудничеству с компанией “Ростелеком” любой желающий сможет погрузиться в интересные городские легенды, связанные с почтальонами, телефонными будками, обществом друзей радио и датскими шпионами в Иркутске».

Всего в маршруте 10 остановок. Пешая прогулка начинается с памятника архитектуры федерального значения — Белого дома, резиденции иркутского генерал-губернатора. Отсюда 1 января 1864 года исполняющий должность генерал-губернатора Восточной Сибири Михаил Корсаков отправил поздравительную телеграмму императору Александру II: «Восточная Сибирь повергает перед Вашим Величеством поздравления с наступившим новым годом и молится о здравии Вашего Величества и благоденствии дорогого нашего Отечества». Через семнадцать часов пришел ответ: «Искренне благодарю за поздравление. Александр».

Есть в маршруте дом, где жил Валентин Распутин — известный советский и российский писатель. В его творчестве почтовые письма играли важную роль. Остановятся туристы и любители старины возле дома Петра Кравца, в котором в начале XX века разместилась служба телеграфа. Одна из точек в пешей прогулке — дом иркутского головы Василия Николаевича Баснина. Здесь гостил создатель первого пригодного к работе телеграфного аппарата Павел Шиллинг. Сегодня в здании расположился Музей связи «Ростелекома».

Последний пункт маршрута — Иркутская телеграфная контора на улице Пролетарской, 12 — старинный особняк, ранее принадлежавший купцу Якову Немчинову. В настоящее время это центральный офис «Ростелекома».

Прогулка размещена на туристическом сайте https://izi.travel Уже сейчас можно загрузить QR-код и самому пройти с аудиогидом по новому маршруту.

«С организации регулярных сообщений в центр страны начиналось становление территории как субъекта государства, и здесь история города и нашего предприятия тесно переплетены, — отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. — Мы развиваем цифровизацию бизнеса в регионе и с особым вниманием относимся к туризму, который из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, переживает тяжелые времена. Но когда пройдет пандемия, и мир снова откроется для путешествий, надеемся, что туристический маршрут “Прогулки по местам связи” станет популярным у жителей и гостей города».

Справка: История Иркутска ведет отсчет с текста первого письменного сообщения о постройке острога в 1661 году. 1864 год – приход электрической связи (телеграф) в Восточную Сибирь. 21 декабря 1884 года в городе состоялся пробный опыт передачи по телефону игры оркестра и артистов театра. 7 ноября 1927 года — закладка первой Иркутской радиостанции. 31 декабря 1957 года состоялся первый сеанс телевизионного вещания. В 1994 году город установил онлайн-связь с Москвой, тогда же был зарегистрирован иркутский домен irk.ru.