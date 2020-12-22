Слата зафиксирует цены на сахар и масло

Согласно постановлению Правительства РФ, с 16 декабря 2020 года стоимость сахара составит 43,99 рублей, а масла «Простой выбор» — 78,99 рублей, сообщают на странице сети в Facebook.

Недавно в Иркутской области прошло совещание по вопросу присоединения региональных торговых сетей к соглашению по стабилизации и снижению цен на сахар и масло подсолнечное.

Пока участниками соглашений являются только федеральные торговые сети. Первой сетью из региональных к нему присоединилась Слата.

С учётом логистического фактора, наличия труднодоступных территорий соглашениями предусмотрена возможность установления на уровне отдельных субъектов РФ, в том числе Иркутской области, корректирующих коэффициентов для розничных цен, отражающих дополнительные затраты по их доставке от производителей, снизивших цены.



– Регулирование цен в Иркутской области будет вестись с учетом рекомендаций федерального центра. Они касаются установления коэффициентов к базовым предельным ценам отдельным территориям Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера по сравнению с Южными и Центральными районами страны. Чтобы учесть фактор территориальной удаленности региона от мест производства товаров мы утвердим коэффициент к базовой цене на масло подсолнечное +5%, на сахар +10% с их повышением для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов дополнительно на 5%. Это позволит стабилизировать цены и учесть специфику торговли в отдаленных местностях, – подчеркнул Председателя Правительства региона Константин Зайцев.

Напомним, ранее Михаил Мишустин подписал постановление для стабилизации цен на продукты в России. Оно поможет снизить и поддержать на нормальном уровне цены на отдельные виды самых востребованных товаров.

В частности, на сахар и подсолнечное масло. Договорённости будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за тем, как они исполняются, будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс в дополнение к мониторингу, который ведёт Росстат.

Чтобы стабилизировать цены на муку и хлеб, на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы Правительство устанавливает тарифную квоту в размере 17,5 млн т. Экспорт зерновых в объёмах, превышающих её, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз ржи, ячменя и кукурузы составят 0%, на вывоз пшеницы – 25 евро за тонну. Решение касается продукции, вывозимой из России за пределы Таможенного союза, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.