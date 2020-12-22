КБ «Солидарность»: с 1 января 2021 года меняется порядок оформления платежей в китайских юанях

КБ «Солидарность» сообщил, что на основании информации Народного Банка КНР с 01.01.2021 года при перечислении средств в китайских юанях больше не будет применяться CNAPS код банка-получателя (China National Advanced Payment System).

Во избежание отказов в исполнении переводов с 01.01.2021 года при оформлении заявлений на перевод средств в китайских юанях в адрес банков и их клиентов, находящихся на территории Китая, банк просит указывать SWIFT-коды банков.

Банк обращает внимание, что в платежной инструкции на материковый Китай не следует указывать банк-посредник из Гонконга.