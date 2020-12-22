Примсоцбанк объявил набор в Банковскую школу

Во Владивостоке открылся набор в XVI Банковскую школу Примсоцбанка. Старт обучения запланирован на 25 января. Вот уже более 6 лет в Примсоцбанке действует уникальный проект «Банковская школа, благодаря которому команда банка уже пополнилась несколькими десятками ее выпускников.



В течение шести недель ученики «Банковской школы» будут изучать основы банковского дела, стандарты обслуживания клиентов, познакомятся с основными техниками продаж. В период обучения студентам будет выплачиваться стипендия в размере МРОТ. По окончании обучения, студенты, успешно освоившие программу обучения, будут трудоустроены в банк на позицию «Специалист по обслуживанию клиентов».



- Сочетание необходимой теории с практическими стажировками позволяет быстро подготовить специалиста в минимальные сроки. Выверенная годами система обучения дает возможность ежегодно выпускать несколько десятков специалистов, которые могут успешно реализовать себя в различных подразделениях банка, — рассказывает Светлана Борисенко, начальник управления по работе с персоналом и организационному развитию ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Отметим, обучение на курсе позволяет ее выпускникам более эффективно включиться в рабочий процесс. Прислать заявку можно на электронную почту: hr@pskb.com либо оставить на сайте банка. Количество мест ограничено.