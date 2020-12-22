«Слата» запустила сервис Tasty Box

В декабре «Слата» запустила новый сервис: Tasty Box. Это сеты готовых блюд, которые украсили бы любой фуршет, но могут оказаться на вашем столе, если у вас день рождения, вечеринка, романтический ужин или большие планы на Новый год, сообщают в пресс-службе торговой сети.

«2020 год стал для всех нас годом больших перемен. Изменился наш образ жизни и предпочтения, а главное, почти все мы очень соскучились по праздникам! Сеть «Слата» откликнулась на актуальный запрос покупателей и запустила новый сервис Tasty Box: готовые наборы, которые создают праздник там, где вы находитесь, по любому поводу и даже без него», - поделилась руководитель пресс-службы ТС «Слата» - Яна Абалымова.

Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и предлагать актуальные решения. К примеру, в прошлом году, среди покупателей был запрос на «готовые решения» на завтрак, обед и ужин с акцентом на здоровое питание и предложений из вегетарианского и постного меню. Весной самоизоляция внесла коррективы в потребление готовой продукции и новый тренд – заказ готового ресторанного меню на дом с удобной красивой подачей.

У нас большой опыт по созданию оригинального меню на большие торжества, мы умеет создавать и уникальные вкусы. К примеру, в приготовлении мясных блюд, мы применяем технологию копчения с использованием натуральной древесной щепы, благодаря этому мясные продукты приобретают запах дымки и вкус приготовленной на костре еды без различных добавок, - рассказала главный технолог производства - Марина Острасть.

Семь сетов, в которых постарались учесть любые вкусовые предпочтения.

White -бокс - з апеченные мидии, салями и снеки, сыры твердых сортов и вялен ые томат ы и акцентно Читайте также: Слата зафиксирует цены на сахар и масло Еда пришла на всё готовое. Торговать продуктовыми наборами хотят рестораны и магазины

фрукты, орехи, мед.

Red -бокс - копченая семга с черносливом в соусе терияки , копченые креветки в кисло-сладком соусе, б рускетта с сырокопченым беконом, а также твердые сыры, виноград, грецкие орехи и маслины.

В набор «Барбекю-бокс» вошли шашлыки из свинины и куриной грудки, крылышки гриль, запеченные на гриле цукини , гренки , зелень и овощи .

Также есть боксы для сладкоежек «Итальянский» и «Праздничный».

В среднем цена гастрономических боксов от 799-1399 рублей.

На текущий момент заказ можно осуществить заранее, за 48 часов до начала вашего мероприятия. Приём заявок происходит ежедневно, с 9.00 до 21.00, по телефону 970-038 или через Инстаграмм @tastybox_irk. Доставка осуществляется в любой выбранный покупателем магазин «Слата» бесплатно.

В сети подчеркнули, что это только начало пути, далее будет расширяться не только линейка продукции, но и сервис по доставке.