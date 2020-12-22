«Слата» запустила сервис Tasty Box

В декабре «Слата» запустила новый сервис: Tasty Box. Это сеты готовых блюд, которые украсили бы любой фуршет, но могут оказаться на вашем столе, если у вас день рождения, вечеринка, романтический ужин или большие планы на Новый год, сообщают в пресс-службе торговой сети.
«2020 год стал для всех нас годом больших перемен. Изменился наш образ жизни и предпочтения, а главное, почти все мы очень соскучились по праздникам! Сеть «Слата» откликнулась на актуальный запрос покупателей и запустила новый сервис Tasty Box: готовые наборы, которые создают праздник там, где вы находитесь, по любому поводу и даже без него», - поделилась руководитель пресс-службы ТС «Слата» - Яна Абалымова.
Мы всегда стараемся идти в ногу со временем и предлагать актуальные решения. К примеру, в прошлом году, среди покупателей был запрос на «готовые решения» на завтрак, обед и ужин с акцентом на здоровое питание и предложений из вегетарианского и постного меню. Весной самоизоляция внесла коррективы в потребление готовой продукции и новый тренд – заказ готового ресторанного меню на дом с удобной красивой подачей.
У нас большой опыт по созданию оригинального меню на большие торжества, мы умеет создавать и уникальные вкусы. К примеру, в приготовлении мясных блюд, мы применяем технологию копчения с использованием натуральной древесной щепы, благодаря этому мясные продукты приобретают запах дымки и вкус приготовленной на костре еды без различных добавок, - рассказала главный технолог производства - Марина Острасть.
Семь сетов, в которых постарались учесть любые вкусовые предпочтения.
- White-бокс - запеченные мидии, салями и снеки, сыры твердых сортов и вяленые томаты и акцентно
Читайте также:22 декабря 2020
фрукты, орехи, мед.
- Red-бокс - копченая семга с черносливом в соусе терияки, копченые креветки в кисло-сладком соусе, брускетта с сырокопченым беконом, а также твердые сыры, виноград, грецкие орехи и маслины.
- В набор «Барбекю-бокс» вошли шашлыки из свинины и куриной грудки, крылышки гриль, запеченные на гриле цукини, гренки, зелень и овощи.
- Также есть боксы для сладкоежек «Итальянский» и «Праздничный».
В среднем цена гастрономических боксов от 799-1399 рублей.
На текущий момент заказ можно осуществить заранее, за 48 часов до начала вашего мероприятия. Приём заявок происходит ежедневно, с 9.00 до 21.00, по телефону 970-038 или через Инстаграмм @tastybox_irk. Доставка осуществляется в любой выбранный покупателем магазин «Слата» бесплатно.
В сети подчеркнули, что это только начало пути, далее будет расширяться не только линейка продукции, но и сервис по доставке.