Годовая инфляция Иркутской области в ноябре достигла 4,8%

Это больше среднего значения по Сибирскому федеральному округу и по России в целом. При этом на инфляцию в сфере услуг заметное влияние оказывали изменения в ценовой политике авиакомпаний, сообщают в пресс-службе Банка России.

Годовой рост цен на продовольствие в ноябре ускорился до 5,5% после 4,7% в октябре.

Основной вклад в ускорение инфляции внесла динамика цен на овощи и фрукты. С приближением зимы объемы поставляемой на рынок отечественной продукции снижаются, в то время как доля импорта возрастает. В условиях ослабления рубля это стало причиной более заметного, чем годом ранее, сезонного подорожания огурцов и увеличения годовых темпов прироста цен на апельсины, груши и виноград. Снижение урожайности овощей открытого грунта в связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов-поставщиков привело к ускорению роста цен на картофель, лук и морковь.

Меньший, чем в прошлом году, урожай сахарной свеклы и семян подсолнечника, а также динамика спроса и цен на эти продукты на мировых рынках обусловили дальнейшее увеличение темпов прироста цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, при некотором сокращении объемов вылова и сохранении активного экспорта ускорился рост цен на мороженую рыбу. Из-за ухудшения эпидобстановки увеличилась доля населения, предпочитающего домашнее питание, что привело к повышению спроса и увеличению темпов прироста цен на продукты быстрого приготовления: пельмени, манты и равиоли.

В то же время расширение предложения отдельных видов продовольствия в связи с увеличением местного производства и объемов поставок из соседних регионов обеспечило снижение цен на молоко и замедление роста цен на большинство видов молочной продукции, колбасных изделий и сыров. На фоне хорошего урожая гречихи существенно уменьшились темпы прироста цен на гречку.

Прирост цен на непродовольственные товары в годовом выражении увеличился до 5,0% в ноябре после 4,4% в октябре.

Заметное влияние продолжали оказывать эффекты ослабления рубля. На фоне ожиданий дальнейшего роста цен на импортные товары длительного пользования продолжилось ускорение роста цен на легковые автомобили и бытовую технику. По этой же причине замедлилось снижение цен на телевизоры и смартфоны. Рост продаж новых квартир в условиях действия льготной ипотеки обусловил большую потребность в обустройстве приобретенного жилья. Это способствовало повышению спроса и отчасти ускорению роста цен на первоочередные покупки новоселов, в том числе кухонную мебель и холодильники.

Вместе с тем, учитывая более экономные траты иркутян на одежду и обувь, в текущем году продавцы расширили предложение этих товаров в более доступном ценовом сегменте. В результате замедлились годовые темпы роста цен на одежду и усилилось снижение цен на обувь осенне-зимнего ассортимента. Кроме того, при сохранении стабильной ситуации на рынке топлива замедлился рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95.

Годовой темп прироста стоимости услуг в ноябре ускорился и составил 3,4% после 2,4% в октябре.

Основной причиной этого стало замедление снижения цен на авиабилеты, стоимость которых после значительного сокращения в первые месяцы пандемии приблизилась к уровню ноября прошлого года. Несмотря на уменьшение пассажиропотока в условиях ухудшения эпидемической обстановки, авиакомпании постепенно повышают тарифы на свои услуги, компенсируя возрастающие издержки.

На ускорение годового роста цен на услуги повлияло и увеличение стоимости аренды квартир, отмеченное в ноябре впервые с начала пандемии. Это связано как с общим ростом цен на рынке недвижимости, так и с расширением предложения по аренде новых, более дорогих квартир, приобретенных в инвестиционных целях.