В Иркутской области от коронавируса умерли 16 человек

Дневной прирост летальных случаев в Приангарье уже несколько дней держится на отметке в 16-17 человек.

Региональный оперштаб сообщил, что за последние сутки в Иркутской области коронавирусом заболели 269 человек – это данные на 22 декабря.

Всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 38,3 тысячи случаев заболевания. За день от инфекции вылечились 339 человек, умерли непосредственно от COVID-19 за сутки 16 человек.