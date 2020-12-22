Градостроительный комитет Иркутской области возглавил Евгений Харитонов

Он занимал этот пост с 2006-го по 2010 годы и с 2014 по 2015 года, сообщают в мэрии Иркутска.

Евгений Харитонов родился 22 июня 1975 года в Иркутске. В 1997 году окончил Иркутский государственный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

С 1996 по 2004 годы работал мастером инженерно-строительного центра, специалистом производственного департамента, начальником производственно-технического отдела, главным инженером инженерно-строительного центра ЗАО «Труд».

С 2004 год в течение двух лет – заместитель начальника МУП «Управление капитального строительства (УКС) Иркутска». С 2006-го по 2010 годы — заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска.

С июня 2011 года — заместитель директора по вопросам взаимодействия с подрядными организациями Фонда «Иркутская Слобода». С 2014-го по 2015-й годы он возглавлял комитет по градостроительной политике Иркутска, а с 2018-го руководил ОГКУ «Управление капитального строительства Иркутской области».