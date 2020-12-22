«Комфортно должно быть всем и везде»: Александр Абрамкин о новой ESG-стратегии Сбера

Все большую популярность в деловых кругах приобретает аббревиатура ESG, что расшифровывается примерно как экологическая, социальная, корпоративная ответственность. Новая стратегия Сбера, утвержденная наблюдательным советом банка осенью этого года, также предполагает следование этим принципам. ESG-повестка направлена на всех: клиентов, сотрудников, акционеров, инвесторов, общество и государство, и включает в себя абсолютно разные направления, прежде всего, связанные с бизнесом. О том, как новая стратегическая философия отражается на построении бизнес-процессов, рассказал Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк на итоговой онлайн пресс-конференции.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка

ESG-повестка направлена на всех

Инвесторы во всем мире все чаще обращают внимание не только на финансовые показатели компаний, но и на то, какие социальные программы и инициативы они поддерживают и претворяют в жизнь, как заботятся о своих сотрудниках, как поддерживают людей с инвалидностью, какой углеродный след оставляют в результате производства. Чем больше предприятие уделяет внимание этим вопросам – тем более интересны его акции или облигации инвесторам. ESG – это долгосрочная бизнес стратегия и логика развития крупнейших компаний, и Сбербанк здесь не исключение.

– Следование принципам ESG (Environmental, social and corporate governance) в нашей деятельности предполагает, что банк принимает на себя экологическую, социальную и корпоративную ответственность, – пояснил Александр Абрамкин. – ESG-повестка направлена на всех: клиентов, сотрудников, акционеров, инвесторов, общество и государство, и включает в себя абсолютно разные направления, прежде всего, связанные с бизнесом. Это и «зеленое» финансирование, и управление рисками, и вопросы, связанные с экологией, инклюзией, ответственными закупками, минимизацией собственного воздействия на окружающую среду – как организации в целом, так и каждого ее сотрудника. И, конечно, мы начинаем с себя. На сегодняшний момент каждый территориальный банк Сбера уже защитил свою ESG-стратегию на уровне центрального аппарата. Когда формировали повестку Байкальского банка, мы получили более 150 инициатив от наших сотрудников. Практически все инициативы легли в основу проектов, которые мы будем прорабатывать дальше. Нас очень радует такая высокая вовлеченность наших коллег.

Digital карты помогут отказаться от «пластика»

Следуя ESG-стратегии, Сбербанк ставит перед собой множество задач: ответственное инвестирование, создание равной доступности всех продуктов и услуг для клиентов, обеспечение инклюзивности физических офисов и цифровой среды, развитие человеческого капитала и, конечно же, реализацию экологических проектов.

– Очень актуальная для нас тема – отказ от «пластика», – рассказал Александр Абрамкин – Эта идея, например, уже привела к тому, что использованные в отделениях банка пластиковые стаканчики стали перерабатывать… в шариковые ручки. Сейчас готовится к запуску проект по переработке использованных или невостребованных банковских карт во вторичное сырье, из которого будут производиться оконные профили для отделений Сбера. Наши офисы активно переформатируются и ремонтируются, и максимальное использование вторично переработанного материала при ремонтах и стройках будет очень кстати. Реализации такого проекта способствует развитие наших цифровых сервисов и выпуск дистанционных продуктов. Например, частным клиентам, помимо классических продуктов, мы предлагаем digital карты, по которым выпуск «пластика» не предполагается вовсе. Набор возможностей для совершения финансовых операций с такими картами практически не отличается от тех, что предусмотрены для обычных дебетовых или кредитных карт. Операции по ним доступны как офлайн, так и онлайн. Саму цифровую карту можно оформить в Сбербанк Онлайн. Я сам пользуюсь цифровой картой, это очень удобно. С начала года выпуск digital-карт позволил банку сэкономить более 5 тонн пластика.

Сэкономили 15 млн листов бумаги

В части заботы об окружающей среде Сбербанк реализует и другие проекты. Они направлены на сохранение лесных ресурсов, минимизацию энергопотребления. В частности, ежегодно Сбербанк принимает участие в самой крупной всемирной экологической акции «Час земли»: на 60 минут банк отключает световые вывески более чем в трех тысячах офисов по всей стране, привлекая таким образом внимание населения к проблемам экологии. Большинство таких проектов строится на запросах клиентов банка и собственных инициативах сотрудников, рассказал Александр Абрамкин.

– Благодаря безбумажным технологиям, которые внедряются в Сбере – в частности, полному электронному документообороту внутри банка – в прошлом году удалось сэкономить 600 млн листов бумаги, это более 50 тысяч спасенных деревьев. За первое полугодие 2020 года объем потребления бумаги в Сбере по всей стране снизился еще на 263 млн листов. И здесь большой вклад внес Байкальский банк, – обратил внимание Александр Абрамкин, – порядка 15 млн листов бумаги было сэкономлено именно у нас. Мы ежеквартально собираем макулатуру: только за третий квартал собрали около одной тонны бумаги. Также наши сотрудники активно переходят к раздельному сбору мусора. Во многих офисах Сбера уже установлены урны для сбора бумаги, пластика, стекла, отработанных батареек, которые затем отправляются на переработку в Красноярск. Сотрудники рассказывают, что к раздельному сбору мусора подключаются и их дети. В целом, более 12% производимых в наших региональных отделениях коммунальных отходов сегодня сортируется и передается на переработку. Банк ставит перед собой цель увеличить к 2023 году долю отходов, отправляемых на переработку, до 40%.

S – Social: все для комфорта клиентов

Буква S, Social, в стратегии ESG, подразумевает, что Сбер внимательно относится к потребностям клиентов и делает все возможное, чтобы им было комфортно, удобно и понятно. Любой человек, независимо от особенностей своего здоровья, должен иметь возможность свободно пользоваться любым продуктом Сбера, поэтому компания создает то, что называется «безбарьерной средой».

– Мы понимаем, что доступная среда – это не только пандусы и кнопки вызова сотрудника, – говорит Александр Абрамкин. – В обществе, к сожалению, распространено представление, что достаточно расширить дверные проемы для людей на колясках, проверить, чтобы во всех приложениях корректно работали программы экранного доступа, – и все. Но нет, это постоянная и комплексная работа, а не разовая акция. В Байкальском банке уже 427 отделений из 529 оборудованы пандусами и кнопками вызова сотрудников, в 234 есть тактильная напольная плитка для слабовидящих, звуковое сопровождение вызова клиента на обслуживание и сурдопереводчики, подключаемые через планшеты сотрудников. На кнопки устройства самообслуживания во всех отделениях Сбербанка нанесен шрифт Брайля. Все двухэтажные офисы, не имеющие лифта, оснащены ступенькоходами.

Также в прошлом году мы поставили себе задачу помочь клиентам с нарушениями слуха и зрения освоить наши цифровые продукты, да и в целом повысить финансовую грамотность, – рассказал Александр Абрамкин. – Из этого родился наш образовательный проект #ФинансыДоступно, в рамках которого мы сделали серию видео для клиентов с особенностями слуха на русском жестовом языке и аудио- и видеоинструкции для людей с особенностями зрения, которые демонстрируют, как пользоваться мобильным приложением СберБанк Онлайн с программой экранного доступа. Таким образом в Сбере разрушают еще один стереотип, что забота об особенных людях – это исключительно социальная или благотворительная задача. На самом деле комфортно должно быть всем и везде.