Сейчас на учете в Иркутском областном центре СПИД 671 пациент в возрасте от нуля до 18 лет

Будущее поколение страны в фокусе внимания государства и врачей, дети и подростки являются безусловным приоритетом. Об этом свидетельствует ряд федеральных документов самого высокого уровня.

«В настоящее время мы планируем разработку и внедрение в нашем регионе отдельных программ по лекарственному обеспечению детей современными безопасными и высокоэффективными препаратами. Мы считаем крайне важным удобство приема препаратов для детей, поскольку терапия — пожизненная, и приверженность к ней должна быть очень высокой. Именно потому критически важно удобство приема. Наряду с разными схемами терапии есть препараты в одной таблетке (3 в 1), что очень значимо для детей и подростков. Сегодня на такой терапии уже находятся 125 подростков, которые состоят на учете в центре. Нам важна долгосрочная эффективность этой терапии, обеспечивающая длительную и качественную жизнь ребенка и его будущее», - отметила главный врач Иркутского центра СПИД Юлия Плотникова.

Когда в Иркутском областном центре СПИД создавалось отделение материнства и детства, команда ориентировалась на уже существовавшее отделение в Санкт-Петербургском Центре СПИД. Работа здесь строится по принципу мультидисциплинарной команды.

В отделении материнства и детства с пациентами работают педиатры, инфекционисты, акушер-гинеколог, который занимается, в том числе, репродуктивным здоровьем подростков. Здесь же ведут консультирование медицинские психологи и специалисты по социальной работе. На базе отделения создано уникальное коммуникативное пространство «Открытый мир» - оно совершенно не похоже на стандартную больницу. В этом году в отделении материнства и детства проведен ремонт.

Волонтеры и художники из галереи DiAS расписали стены цветами, и они ожили. Дети, которые приходят в Центр СПИД, могут общаться со специалистами спокойно, без страха и стресса.

В «Открытом мире» для них установлены интерактивные информационные доски, развивающие игры, с ними занимаются клинические психологи. Но главная цель, ради которой создавалась эта комната – в этом комфортном пространстве происходит раскрытие диагноза и его принятие. Это очень важное событие в жизни ребёнка. Дети с ВИЧ, как правило, инфицированы перинатально. Они вынуждены с этой болезнью жить, им постоянно дают какие-то лекарства, и в определённом возрасте кто-то должен объяснить ребёнку, что это за лекарства и что за болезнь.

Прежде иркутские специалисты раскрывали диагноз это в 12-13 лет, но опыт зарубежных коллег предлагает более деликатный подход - и Иркутский центр принял его во внимание — с раскрытием диагноз в 8-9 лет, чтобы ребёнок наиболее гармонично встроился во взрослую жизнь с осознанием своего заболевания и степенью ответственности за своё здоровье и здоровье других людей, с которыми ему придётся контактировать. Врачи проверили это на практике и убедились: в 8-9 лет ребёнок вполне способен понять сказанное врачом и самое главное - в этом возрасте он легче воспринимает неприятную информацию.