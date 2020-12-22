Иркутская область погасила часть облигационного займа

Сумма выплаты составила 1,5 млрд рублей, сообщают в администрации области.

Иркутская область разместила ОДО объемом 5,0 млрд рублей в конце 2016 года в качестве источника финансирования дефицита регионального бюджета. Первая часть займа в сумме один миллиард рублей была погашена в декабре прошлого года. Таким образом, после погашения второй амортизационной части долга по выпущенным облигациям остаток составляет 2,5 млрд рублей. По условиям эмиссии, оставшуюся часть Иркутская область выплатит в декабре 2021 года.