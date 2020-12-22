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Проезд ограничат по улице Лызина в Иркутске

Движение заблокируют в районе дома № 9 по улице Лызина с 09:00 23 декабря до 17:00 6 января 2020 года по центру проезжей части улицы Лызина, сообщают в пресс-службе «Байкальской энергетической компании».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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