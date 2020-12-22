Компания En+ Group открывает электрозаправочные станции в Иркутской области

Инвестиции в проект составили более 10 млн руб, сообщают в пресс-службе компании En+ Group.

Электрозаправочные станции запущены в работу как в Иркутске (на автозаправочном комплексе возле ТЦ «Яркомолл» и возле административного здания ПАО «Иркутскэнерго» ул. Сухэ-Батора, 3), так и в поселке Листвянка.

Зарядные станции En+ Group совместимы с большинством электромобилей, представленных на рынке.

Они оснащены современным оборудованием, которое обеспечит быстроту и качество зарядки автомобиля: «быстрая» зарядка - 20 минут до емкости 80% на постоянном токе мощностью 50 кВт, «медленная» - на переменном токе. В числе дополнительных преимуществ ЭЗС - одновременная зарядка двух электромобилей.

Оборудование станций обладает гарантией безопасного заряда от производителя, что обеспечит полную надежность и позволит исключить риски повреждения систем электрокара. Оплата и активация зарядных сессий для владельцев электрокаров будет осуществляться через мобильное приложение.

Сегодня в Иркутске зарегистрировано почти 800 тысяч автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По данным аналитических агентств их количество ежегодно растет примерно на 10%. Открывая сеть электрозаправочных станций, компания En+ Group поддерживает мировой тренд, направленный на развитие электромобилей и считает, что одним из важнейших стимулов перехода на электромобили является наличие развитой инфраструктуры зарядных станций. Основатель компании Олег Дерипаска задал курс на развитие экологичных технологий в промышленной и социальной политике En+ Group.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

- Внедрение экологически чистых технологий – это большое направление деятельности компании En+ Group в регионах присутствия, направленное на развитие принципов энергосбережения и формирование ответственного отношения к окружающей среде предприятий и населения. Мы верим в то, что комплексный подход и правильно организованная инфраструктура будут способствовать переходу на электромобили и автомобили с гибридным двигателем большего количества автолюбителей, а значит позволят снизить негативное влияние транспорта на экологию города.

Александр Константинов, представитель клуба владельцев электромобилей Иркутска:

- Необходимость создания инфраструктуры зарядных станций продиктована запросом жителей города и области - количество электромобилей в Иркутске продолжает расти в течение последних трех лет, в то время как инфраструктура для использования экологического транспорта развивается сравнительно медленно. Сегодня в Иркутске насчитывается около 1000 электромобилей.

Андрей Минин, директор сети АЗС «КрайсНефть»:

- Сегодня наш регион один из лидеров по количеству электрокаров в России. И это нельзя оставить незамеченным. Совместное открытие вместе с En+ первой электрозарядной станции на АЗС КрайсНефть - это безусловно новый этап в истории нашей компании. Постоянно совершенствуясь и развиваясь, мы стремимся предлагать лучше качество и новые услуги, отвечающее последним мировым тенденциям. Мы уверены, что данное направление будет стремительно развиваться и дальше, постоянно расширяя географию и возможность комфортных путешествий для владельцев автомобилей с электрическими двигателями. Важно отметить, что данный вида автотранспорта считается наиболее экологичным, что полностью соответствует идеям и убеждениям нашей компании.