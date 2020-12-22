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Названы самые распространённые способы мошенничества в новогодние праздники

Иркутское отделение Банка России подготовило карточки с основными способами обмана.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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