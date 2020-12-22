По нацпроекту «Демография» новые профессии освоили 1793 иркутянина

Новые специальности осваивали 1014 человек в возрасте 50-ти лет и старше, а также люди предпенсионного возраста, сообщают в администрации области.
На выбор жителям области представили специальности:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
- кладовщик,
- водитель погрузчика,
- повар,
- электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию,
- машинист бульдозера,
- охранник,
- организационно-управленческая деятельность и контроль в сфере закупок и другие.
Кроме того, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография» направлено на обучение 779 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста. После завершения курсов по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, 586 человек возобновили трудовую деятельность.