По нацпроекту «Демография» новые профессии освоили 1793 иркутянина

Новые специальности осваивали 1014 человек в возрасте 50-ти лет и старше, а также люди предпенсионного возраста, сообщают в администрации области.

На выбор жителям области представили специальности:

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,

кладовщик,

водитель погрузчика,

повар,

электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию,

машинист бульдозера,

охранник,

организационно-управленческая деятельность и контроль в сфере закупок и другие.

Кроме того, в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография» направлено на обучение 779 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста. После завершения курсов по профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке труда, 586 человек возобновили трудовую деятельность.