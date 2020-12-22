Всероссийская акция «Ёлка желаний» стартовала в Иркутской области

Елку украсили открытками, подписанными детьми-сиротами от 3 до 17 лет, или проживающими в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, сообщают в областной администрации.

– Пожелания детей нужно исполнять, к сожалению, у многих их них нет пап и мам, и это маленькая радость для них. Сегодня поднимаясь в кабинет, снял с елки две открытки – Елизавета попросила куклу и Вячеслав радиоуправляемую игрушку – автомобиль. В Новый год детские мечты должны сбываться, - сказал Игорь Кобзев.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого нужно прийти в здание Правительства Иркутской области с 9.00 до 18.00 (г. Иркутск, ул. Ленина 1А), позвонить ответственному за акцию сотруднику по телефону 83952 (28-69-30). Передать подарок ребенку можно лично, либо оставить его под новогодней елкой. В конце декабря все подарки будут переданы адресатам.