За год средний размер ипотечного кредита в Иркутской области вырос на 14%

По итогам 2020 года он составил 2,5 млн рублей, сообщает НБКИ.
В ноябре 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:
- Москве (5,96 млн руб.),
- Московской области (4,27 млн руб.),
- Санкт-Петербурге (3,53 млн руб.),
- Приморском крае (3,20 млн руб.),
- Хабаровском крае (3,19 млн. руб.).
Причем для Москвы этот показатель оказался рекордным.
Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в ноябре продемонстрировали:
- Ставропольский край (+24,9%),
- Приморский край (+20,5%),
- Республика Саха (Якутия) (+17,2%),
- Нижегородская область (+16,2%),
- Москва (+15,7%).
В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился, в том числе, в Оренбургской (-4,6%) и Свердловской (-1,7%) областях.
«После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, - поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы. При этом стоит отметить, что в ноябре среднее значение ПКР ипотечных заемщиков несколько снизилось, что означает некоторое ухудшение их кредитного качества».