За год средний размер ипотечного кредита в Иркутской области вырос на 14%

По итогам 2020 года он составил 2,5 млн рублей, сообщает НБКИ.

В ноябре 2020 года самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов среди 30 регионов РФ – лидеров по объемам ипотечного кредитования был отмечен в:

Москве (5,96 млн руб.),

Московской области (4,27 млн руб.),

Санкт-Петербурге (3,53 млн руб.),

Приморском крае (3,20 млн руб.),

Хабаровском крае (3,19 млн. руб.).

Причем для Москвы этот показатель оказался рекордным.

Что касается динамики среднего чека выданных ипотечных кредитов, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наивысший рост данного показателя в ноябре продемонстрировали:

Ставропольский край (+24,9%),

Приморский край (+20,5%),

Республика Саха (Якутия) (+17,2%),

Нижегородская область (+16,2%),

Москва (+15,7%).

В то же время в ряде регионов средний чек по ипотеке, напротив, сократился, в том числе, в Оренбургской (-4,6%) и Свердловской (-1,7%) областях.

«После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле, в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и смог превысить его, - поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Рост данного показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки. Таким заемщикам банки чаще всего выдают займы на более значительные суммы. При этом стоит отметить, что в ноябре среднее значение ПКР ипотечных заемщиков несколько снизилось, что означает некоторое ухудшение их кредитного качества».