В Москве появится пространство для водителей такси с барбершопом и курсами английского и финграмотности

Ситимобил открывает флагманский «Дом Такси» Ситимобил на Технопарке, который станет местом для обучения и работы с водителями, а также взаимодействия со всей таксомоторной отраслью, сообщают в пресс-службе агрегатора.

Агрегатор Ситимобил открыл флагманский «Дом Такси» на Технопарке. Площадка станет уникальным местом для обучения, отдыха и организации досуга для водителей такси. Также в «Доме Такси» будут проводиться встречи различных представителей таксомоторной отрасли.

Согласно опросу Ситимобил, 70% московских водителей такси хотели бы посещать образовательные лекции и курсы, будь у них такая возможность. Больше всего среди таксистов желающих учить английский язык (40% респондентов), проходить курсы по юриспруденции (35%), изучать IT-технологии и финансовую грамотность (30%), а также учиться оказывать первую медицинскую помощь.

В отличие от сотрудников корпораций с обширными программами развития персонала, водители такси зачастую не имеют возможности учиться за счет работодателя. Теперь они смогут посещать такие курсы и мероприятия бесплатно в «Доме Такси». Лекции и мероприятия будут проводить специалисты Ситимобил, и других компаний из экосистем Mail.ru Group и Сбера, а также приглашенные эксперты. Например, в «Доме Такси» уже запланированы курсы финансовой грамотности для водителей от Сбера, кинопоказы и семинары по работе с пассажирами с ограниченными возможностями.

Водители также смогут бесплатно пройти в «Доме Такси» медосмотр, необходимый для выхода на линию. Для этого там установлен специальный медицинский терминал компании ADMK, с помощью которого можно измерить пульс, давление и другие показатели, а также получить рекомендации врача в онлайн-режиме.

Флагманский «Дом Такси» это пространство площадью 800 кв. м. по адресу проспект Андропова, 18, к. 7. Он открыт для водителей ежедневно и круглосуточно.

Помимо зоны проведения мероприятий и лекционных комнат, пространство имеет зону для обслуживания водителей, офис сотрудников Ситимобил, кухню для водителей, медпункт, зоны партнеров, таких как Сбер, Beritaxi и другие. Также в нем работает барбершоп, где водителям предложат бесплатно сделать стильную стрижку головы и бороды и предложат безалкогольные напитки. Пространство работает в режиме 24*7, водители всегда могут прийти в «Дом Такси», чтобы отдохнуть, пообщаться с коллегами или задать вопросы представителям Ситимобил и таксопаркам. Не обойдется и без развлечений: пространство оборудовано всем необходимым для проведения крупных мероприятий, в том числе сценой с музыкальным оборудованием.

Оганес Аракелян, заместитель генерального директора Ситимобил:

Автомобили такси стали неотъемлемой частью жизни современного города. Для нас в Ситимобил всегда было важно сохранять человеческий контакт с нашими партнерами и водителями. Их самочувствие и благополучие — залог успеха нашего бизнеса. Новый «Дом Такси» позволяет вывести заботу о водителях на новых уровень. Мы видим, что наши водители хотят учиться и развиваться. Для них не безразличен внешний вид – многие не выходят на смену без аккуратной стрижки и укладки бороды. Мы хотим, чтобы профессия таксиста становилась более уважаемой и престижной в обществе, именно поэтому мы оборудовали проект “Дом Такси” по максимуму всем, что может понадобится современному московскому водителю – от медпункта и банковских услуг до барбершопа. Создание для водителей такси комфортных условий труда и возможности получать справедливую оплату за свою работу — один из главных приоритетов для Ситимобил.