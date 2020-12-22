Иркутская компания «Азия Мьюзик Компани» поставит музыкальные инструменты в учреждения страны

Министерство Промышленности и торговли совместно с Министерством культуры заказали у компании 200 пианино отечественного производства и их поставки на 50 объектов в различные регионы страны, сообщают в Агентстве инвестиционного развития Иркутской области.

Ведущие эксперты Министерства Культуры РФ и Министерства промышленности и торговли РФ тщательно изучили музыкальный инструмент иркутского производителя. По итогам анализа базовых характеристик было принято решение, что пианино «Соната» полностью соответствует высоким стандартам качества, предъявляемым к комплектующим и звучанию музыкальных инструментов для обучения в образовательных учреждениях отрасли культуры.