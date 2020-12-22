В Иркутской области открылся туристический форум «Время отдыхать на Байкале»

Участие в нем принимают более 500 человек из разных стран мира. Об этом сообщили в агентстве по туризму региона.

Главной темой обсуждения стал национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», который разрабатывается в стране по поручению Президента РФ. Документ планируется утвердить весной – к летнему туристическому сезону следующего года.

На форуме подробно обсудят новые векторы развития внутреннего и въездного туризма», актуальные вопросы в части туристического законодательства РФ, развития международной индустрии туризма в условиях пандемии коронавируса, новых технологий и цифровизация в туризме, урбанистики, формирования бренда приоритетных туристских территорий, подготовки кадров в сфере туризма. Состоится биржа контактов, пройдут рабочие встречи туроператоров, авиакомпаний, а также обмен экспертными мнениями и формирование коллегиальных решений.