Как выжить? Какие программы Сбера помогли иркутскому бизнесу остаться на плаву

2020 год испытал региональный бизнес на прочность: с трудностями столкнулись как крупные предприятия, так и небольшие компании. О том, какие антикризисные меры предложил Сбер предпринимателям во время пандемии, представители Байкальского банка рассказали на итоговой пресс-конференции.

Сохранить и развиваться

Пандемия стала настоящим вызовом для регионального бизнеса. По словам Эвелины Жаргаловой, директора управления продаж малому бизнесу Байкальского банка Сбербанка, беспокойство представителей малого и среднего бизнеса на тему «как выжить» не покидало их практически весь год. Особенно остро эти вопросы стояли весной, когда бизнесу пришлось столкнуться с режимом самоизоляции.

– Сбер это хорошо понимал, поэтому мы с государством объединили усилия и предложили ряд действенных мер, направленных на то, чтобы помочь бизнесу, пострадавшему в период пандемии, не только сохраниться, но и развиваться, несмотря ни на что.

Время реструктуризации

Еще 25 марта, не дожидаясь правительственных решений, Сбербанк запустил свою собственную программу реструктуризации кредитов. 3 апреля была анонсирована и госпрограмма реструктуризации – «Кредитные каникулы для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей».

– В отличие от «Кредитных каникул», которые распространялись только на пострадавшие отрасли, внутрибанковская программа реструктуризации была доступна всем заемщикам, испытывавшим проблемы при обслуживании кредитов, независимо от отрасли, – пояснила Эвелина Жаргалова.

За «первую волну» Байкальский банк провел почти 2800 реструктуризаций клиентам малого и микробизнеса на общую сумму более 4 млрд рублей. Помимо этого, в конце сентября, во «вторую волну» Сбер запустил новую программу реструктуризации – для заемщиков, которые уже воспользовались программой, но чей бизнес еще не успел восстановиться. 500 повторных реструктуризаций клиентам малого и микробизнеса в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Якутии уже проведено.

Субсидии и зарплаты под 0%

Пользовались спросом у клиентов Сбера и другие меры поддержки, например, программа субсидирования малого и среднего бизнеса, получившая название «1/3 – 1/3 – 1/3». По ней предприниматели могли получить отсрочку погашения основного долга до 1 октября текущего года и снижение процентной ставки по кредиту до 1/3 от первоначального уровня. 2/3 ставки брали на себя банк и государство. Этой мерой поддержки воспользовались 20 предприятий -клиентов Байкальского банка.

Выдавал Сбер и кредиты по госпрограмме на выплату зарплаты под 0%. По ней поддержку в Байкальском банке получили 552 предприятия микро, малого, среднего и крупного бизнеса на сумму более 690 млн рублей.

– Данные кредиты предназначались клиентам пострадавших отраслей и были исключительно целевыми: выдавались на выплату зарплаты и связанных с ней расходов, например, оплату страховых взносов, – пояснила Эвелина Жаргалова.

Кредит погасит государство

Безусловным лидером среди антикризисных мер поддержки бизнеса стала программа кредитования «Господдержка. 2%». Предприниматели из пострадавших отраслей на льготных условиях могли получить заемные средства и направить их на развитие и восстановление бизнеса.

Массовый запуск программы состоялся 1 июня, Сбер поддержал ее с первого дня. Уже 1 ноября программа закрылась: банк полностью использовал выделенные лимиты. На территории Байкальского банка малому бизнесу было выдано 3764 кредита на сумму 4 млрд 642 млн руб. В Иркутской области антикризисной мерой воспользовались 2020 предприятий и организаций малого и микробизнеса, а объем льготного кредитования под 2% составил 2,44 млрд рублей. Мерой поддержки воспользовался и крупный бизнес регионов: 227 средних и крупных предприятий получили кредиты с льготной ставкой на 1,94 млрд рублей.

Наибольший спрос по программе «Господдержка 2%» Сбер зафиксировал у компаний, занятых в сфере транспорта и предприятий розничной торговли – на них приходится примерно по 20% от всего объема выданных банком средств. Более 15% кредитных средств от всего лимита были выданы компаниям сферы услуг, работающим в туризме, спорте, образовании и других индустриях.

По словам Эвелины Жаргаловой, чрезвычайная востребованность «Господдержки под 2%» вполне объяснима: условия по ней – действительно особые:

– Если заемщик до апреля 2021 года выполнит условия по сохранению численности своих трудовых коллективов на уровне июня 2020 года, то его кредит будет полностью погашен за счет государства, кредит можно будет не возвращать совсем или вернуть только половину.

30 ноября участники льготной программы кредитования должны были показать банку, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного погашения суммы кредита и процентов за счет государства. Результаты контроля показали отличный результат- более 98% предприятий крупного и среднего бизнеса и более 96% предприятий малого и микробизнеса выполнили это условие. Цифры оказались даже лучше, чем ожидали в Байкальском банке. «Сейчас уже уверенно можно сказать: программа поддержки бизнеса сработала отлично, благодаря такому рекордному финансированию под 2% тысячи компаний смогли получить поддержку, сохранить коллективы и продолжить свою деятельность. А Сбер на территории Иркутской области, Бурятии, Забайкалья, Якутии смог еще раз подтвердить статус надежного партнера и для бизнеса, и для государства»- такой вывод о результативности проделанной антикризисной работы прозвучал на пресс-конференции .

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Господдержка помогла спасти бизнес»

Антикризисные программы действительно стали настоящим «спасательным кругом» для самого разного бизнеса. Предприниматель из Усолья-Сибирского, владелец кафе Вадим Букреев поделился своим опытом получения поддержки, назвав ее «жизненно важной». Льготный кредит и средства на возобновление деятельности и пополнение «оборотки» позволили сохранить предприятие и трудовой коллектив из 17 человек.

– В 2018 году мы с супругой решили организовать семейный бизнес: организовали предприятие, приобрели франшизу. Маленький город, большие вложения – но мы пошли на риск и реализовали проект, в 2019 году начали работать и сотрудничать со Сбербанком.

Весной 2020 года мы, как и многие, попали в непростую ситуацию. Больше всех в пандемию, я уверен, пострадали туризм, авиасообщение и наша сфера, общепит. В конце марта у нас не было понимания, как выйти из ситуации, чтобы сохранить предприятие, рабочие места.

Узнав о программе господдержки, обратились в банк. Надо отдать должное: сотрудники Усольского отделения Сбера сработали оперативно; несмотря на удаленный формат работы, проинформировали нас обо всех продуктах, доходчиво объяснили, что и как. Мы предоставили необходимую документацию и в полном объеме получили все то, что было гарантировано банком и государством.

Сейчас мы продолжаем работать. Благодаря полученной поддержке, мы смогли сохранить и рабочие места, и бизнес, и свою аудиторию.