Новогодняя акция от СберПрайма — единая подписка на полгода за 199 рублей

Сбер объявляет о новогодней распродаже и дарит своим клиентам возможность подписаться на сервис единой подписки СберПрайм с грандиозной скидкой.

До 11 января 2021 года можно оформить полугодовую подписку на сайте акции, в приложении СберБанк Онлайн или при помощи виртуальных ассистентов Салют всего за 199 рублей. Участникам программы лояльности «СберСпасибо» подписка доступна за бонусы по такой же стоимости, где один бонус равен одному рублю.

В подписку СберПрайм входит:

более 25 тысяч фильмов и сериалов в рамках подписки «Оkko Лайт» в онлайн-кинотеатре Оkko, а также скидка 15% на покупку киноновинок;

доступ более чем к 40 миллионам композиций без рекламы в СберЗвуке;

бесплатная доставка продуктов из магазинов в СберМаркете;

30 Гб в облачном хранилище СберДиск, а также скидка 20% на дополнительные гигабайты;

скидка 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club;

скидка 10% на заказ такси Ситимобил;

скидка 15% на ежемесячную абонентскую плату от публичных тарифов СберМобайл;

бесплатная доставка в СБЕР ЕАПТЕКЕ при заказе от 500 рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери; при заказе от 0 рублей — в других регионах, где есть опция доставки;

скидка 15% на первый заказ и 7% — на все последующие в сервисе Самокат.

— СберПрайм — это не только самое выгодное предложение на большой набор сервисов экосистемы Сбер, но и совершенно иной подход к управлению этими сервисами. Единый логин даёт максимально удобный и быстрый доступ к любому из представленных сервисов в подписке. А если говорить о выгоде, то я бы подчеркнул, что с нашим новогодним предложением набор из девяти сервисов будет стоить гораздо дешевле, чем любой из этих сервисов, если покупать его отдельно. Уверен, что, попробовав СберПрайм один раз, наши клиенты не захотят с ним расставаться никогда, — Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо».