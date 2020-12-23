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Первые беспилотники Сбера выехали на улицы Москвы

Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса: беспилотники пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой, сообщают в пресс-службе Сбера.

Пять фактов о беспилотниках Сбера:

  • До конца года СберАвтоТех рассчитывает довести число своих беспилотников до десяти. Их количество продолжит расти в следующем году.
  • Беспилотные автомобили Сбера успешно прошли предварительные испытания и получили все необходимые разрешения на движение по дорогам общего пользования.
  • Узнать автомобили можно будет по характерной графике на кузове и знаку «А» на двери багажника.
  • За рулём беспилотников в соответствии с требованиями текущего законодательства будут находиться водители.
  • В беспилотных авто установлен бортовой компьютер собственной разработки, который использует картографию 2ГИС — ещё одной компании экосистемы Сбера.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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