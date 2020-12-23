Первые беспилотники Сбера выехали на улицы Москвы

Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса: беспилотники пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжёлой дорожной обстановкой, сообщают в пресс-службе Сбера.

Пять фактов о беспилотниках Сбера: