Словами года стали «коронавирус», «правки к Конституции» и «самоизоляция»

Главной победой года россияне назвали изобретение вакцины, а лучшей кинолентой – «Т-34», сообщает ВЦИОМ.

Первое место занял коронавирус (61%), второе – поправки к Конституции (29%), третье место разделили самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23% соответственно).

Главным международным событием 2020 года россияне назвали пандемию коронавируса (42%), военные действия в Нагорном Карабахе, установление мира при посредничестве России (28%), принятие поправок к Конституции РФ (25%), разработку первой в мире вакцины от Covid-19 (25%) и выборы в Белоруссии (23%).

Три главные победы 2020 года, которые назвали россияне: изобретение вакцины (10%), мирное урегулирование в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы (4%).

Оценка системы здравоохранения

ВЦИОМ спросил россиян по итогам года, как, по их мнению, российская система здравоохранения справлялась с ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.

Большинство наших соотечественников считают, что российская система здравоохранения (врачи, медработники и другие работники российской системы здравоохранениях) сделали либо все возможное в этой ситуации (48%), либо даже больше, чем могли (22%). Примерно столько же (23%) полагают, что не сделано практически ничего.

Топ-3 задачи по улучшению системы здравоохранения, по мнению россиян: обеспечение пациентов доступными лекарствами (45%), укомплектование штатов медицинского персонала (39%) и расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе и в малодоступных территориях (34%). Наименее приоритетными задачами названы повышение качества работы страховых компаний и развитие информатизации и электронных услуг (оба пункта назвали по 7% респондентов).

Рейтинги-2020

Политиком года для россиян остается Владимир Путин — его назвали 38% опрошенных. Далее с большим отрывом идут Михаил Мишустин (17%), Сергей Шойгу (15%), Сергей Лавров (9%) и Владимир Жириновский (7%) и др.

В рейтинге спортсменов первые места занимают боец Хабиб Нурмагомедов (10%), футболист Артем Дзюба (8%), теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2% соответственно).

Рейтинг популярности актеров возглавил Константин Хабенский (5%), на втором месте Александр Петров (4%), и замыкает первую тройку Сергей Безруков (3%).

Музыкантом года в 2020-м 6% россиян назвали Филиппа Киркорова, Николая Баскова (4%), а также 4% — пиониста-виртуоза Дениса Мацуева. Впервые в рейтинг вошли Егор Крид и Моргенштерн (по 2% соответственно).

В 2020 году только два писателя набрали более 2% содержательных ответов: Захар Прилепин (3%) и Борис Акунин (2%). Из традиционного списка выбыли Алесандр Пушкин, Дарья Донцова и Виктор Пелевин.

Медиа-2020

Самыми популярными телепередачами в 2020 году стали сразу три программы телеканала «Россия-1»: «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (по 6% соответственно) и «60 минут» (5%). В пятерку лидеров вошли программа телеканала НТВ «ДНК» и программа «Первого канала» «Мужское и женское» (по 3% соответственно).

Телесериалами года, по мнению россиян, стали «Пес» (6%), «Тайны следствия», «След», и «Грозный» (по 3% соответственно).

В топ самых популярных YouTube-каналов 2020 года вошли «ВДудь» (4%) и «Редакция» (2%).

Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (6%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева (по 2% соответственно). Пятерку самых популярных журналистов года замыкают Владимир Познер и Алексей Пивоваров (по 2% соответственно).

СМИ года, по версии россиян, стали «Первый канал» (9%), «Россия-1» (6%) и «Россия-24» (4%).

Лучшими кинолентами 2020 года россияне назвали фильмы «Т-34» и «Холоп» (по 3% соответственно), «Джентельмены» и «Движение вверх» (по 2% соответственно).

Эмоции, оценки, ожидания

Уходящий год россияне провожают в целом с хорошим настроением: соответствующий индекс* составил 61 п. В канун 2021-го каждый второй опрошенный (51%) чувствует радость и ожидание перемен к лучшему, 23% — спокойствие и уверенность. Под конец года 15% россиян ощущают усталость (меньше на 5 п.п., чем в прошлом году), а каждый десятый пребывает в волнении (13%). На 3 п.п. меньше доля россиян, испытывающих грусть (7%), а 8% — разочарование.