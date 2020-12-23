В ноябре россияне сохранили свободные деньги

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в ноябре объем «свободных денег» в российских семьях сократился на 0,1% по сравнению с октябрем и вырос на 4,7% по сравнению с ноябрем 2019 года.

О первоочередных затратах россиян и при сравнении их со средними доходами, в ноябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве практически не изменился по сравнению с сентябрем, оставшись на низком уровне, аналогичном октябрю (79%). По сравнению с ноябрем 2019 года индекс, напротив, вырос на 4,7%.

«Динамику индекса нельзя назвать негативной: в ноябре много распродаж (Черная пятница, 11.11, Киберпонедельник и др.) и траты возрастают. Аналогичную картину мы видели в прошлом ноябре, против которого 2020 год показывает рост. По итогам года ИСД, конечно, будет низким, но, тем не менее, мы можем надеяться, что в декабре мы снова увидим позитивную динамику против прошлого года», - комментирует результаты исследования исполнительный директор Mile Group Инна Караева.