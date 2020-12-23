Реорганизацию ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» завершат в 2022 году

По словам главы региона, следующий пожароопасный сезон учреждение проведет, сохранив свою нынешнюю структуру, сообщают в областной администрации.

Параллельно будут вестись консультации со специалистами по ее изменению на более эффективную. Окончательный вариант пройдет согласование с Федеральным агентством лесного хозяйства.

С 2018 года ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», не смотря на прибыльность санитарных мероприятий, за счет которых он существовал, накопил значительный долг в размере более 700 млн рублей. В 2020 году Игорь Кобзев поставил задачу стабилизировать финансово-экономическое состояние учреждения и максимально эффективно пройти пожароопасный сезон.