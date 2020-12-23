Семья из Шелехова смогла продать квартиру только после оплаты долга

Супруги из г. Шелехова Иркутской области оплатили кредитную задолженность в размере 1,7 млн рублей, чтобы совершить сделку купли-продажи имущества.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области, в Шелеховском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина и гражданки солидарной задолженности в пользу банка в размере 1,7 млн рублей.

О возбуждении исполнительного производства должники были уведомлены. Также неплательщикам разъяснены последствия неисполнения ими долговых обязательств добровольно в установленный законом срок. Однако эти доводы были проигнорированы, вследствие чего был введен запрет на регистрационные действия в отношении двухкомнатной квартиры в г. Шелехове Иркутской области, принадлежавшей на праве собственности должникам.

- При обращении в Росреестр по Иркутской области для оформления сделки купли-продажи недвижимого имущества неплательщикам было отказано. Они сразу же обратились за консультацией к судебному приставу. Неплательщику разъяснено, что запрет не будет снят до тех пор, пока задолженность не будет оплачена в полном объеме, - рассказала судебный пристав-исполнитель отделения Марина Кобак.

В скором времени должники погасили всю сумму долга и ограничения были сняты.