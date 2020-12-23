«Зарубежные» расходы вернулись в Россию

В период с 14 по 20 декабря, сообщают аналитики СберИндекса, восстановление потребительских расходов продолжилось. Динамика стала положительной и составила +1,1% г/г после падения на 2,8% г/г неделей ранее.

Заметное оживление потребителя с начала декабря выглядело подозрительно, а переход к положительному результату без видимых на то причин на прошедшей неделе потребовал дополнительного исследования.

Аналитики СберИндекса выяснили, что такая динамика объясняется переносом зарубежных расходов на территорию России. С начала декабря 2019 г. возрастал турпоток, чего в текущем году не наблюдается. Если учесть траты, осуществляемые за границей, то вместо прироста в 1,1% г/г получаем падение совокупных расходов на 6,0% г/г.

Иными словами, внутренний спрос получил поддержку от невозможности тратить за пределами России.

В предновогодний период отмечается восстановление и в секторе услуг (–17,6% г/г).

Сохраняется декабрьская активность потребителей в сегменте «Авиабилеты». На неделе 14–20 декабря падение расходов здесь составило лишь 10,4% г/г. Однако ситуация с «лондонским штаммом» наверняка приведёт к тому, что сразу после праздников спрос на поездки снова упадёт.

Количество активных торговых точек устойчиво увеличивается и сейчас на 5,0% выше показателей февраля. Рост наблюдается по всем ключевым направлениям (продуктовая розница, прочие товары и услуги).