Наталья Диркс назначена членом правления ВТБ

22 декабря Наблюдательный совет ВТБ принял решение избрать Наталью Диркс членом правления банка с даты согласования ее кандидатуры ЦБ РФ. В этом качестве она будет подотчетна заместителю президента-председателя правления Вадиму Кулику.

В статусе члена правления Наталья Диркс продолжит руководить операционной поддержкой бизнеса в банке ВТБ, которая включает проведение и сопровождение ключевых банковских операций, администрирование сделок, операционный контроль, управление инфраструктурой и стоимостью налично-денежного обращения, карт, банкоматов, хранения документов и противодействие транзакционному мошенничеству. В периметр ее ответственности войдет построение цифрового бэк-офиса, реализация проектов по переходу на безбумажный документооборот, развитие электронного формата взаимодействия с государственными органами, а также роботизация процессов.

«В прошлом году в ВТБ стартовала масштабная цифровая трансформация бизнеса, которая затрагивает все сферы работы и предусматривает в том числе перевод на «цифру» основных операционных процессов. Наталья Диркс обладает значительным управленческим опытом в области трансформации функций сопровождения и повышения качества сервиса для внешних и внутренних клиентов, и, что важно, умеет создавать сплоченные территориально-распределенные команды единомышленников. Уверен, что ее назначение на пост члена правления банка будет способствовать повышению эффективности банковских процессов и качества клиентского сервиса ВТБ», — комментирует Вадим Кулик.