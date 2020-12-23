Банк «Открытие» запустил четыре пилотных проекта с финалистами Московского акселератора

Банк «Открытие» реализует чат-бот платформу, подсказчика для операционистов, бизнес-аналитику и мессенджер-бухгалтерию от авторов лучших инновационных решений «Московского акселератора». Об этом на Демо дне Fintech трека заявил директор департамент ИТ-финансов, стратегии и контроля Сергей Данилин.

Чат-бот платформа ООО «ИнтеллектДиалог» позволит банку «Открытие» автоматизировать взаимодействие с клиентами в мессенджерах на всем их пользовательском пути: от привлечения до сбора обратной связи и поддержки.

«Мы используем платформу для создания чат-ботов, которые помогают частным клиентам заполнять заявку на кредит наличными или кредитную карту в интерактивном режиме, получить ответы на популярные вопросы по ипотечным продуктам, а юридическим лицам открыть расчетный счет. Нашей целью было построить связанное семейство сервисов, а не просто еще один чат-бот. Поэтому мы выбирали платформенное решение, а не специализированные чат-боты», — отметил Сергей Данилин. Решение от IntellectDialog полностью соответствует текущим запросам банка, а также дает возможность дальнейшего развития этого направления сервисного обслуживания.

Контекстные подсказки при использовании ПО для операционистов от ООО «Хинтед» позволят новым сотрудникам банка «Открытие» быстрее осваивать работу в информационных системах, шаг за шагом указывая, какие кнопки нажимать и какие данные вводить в интерфейсе. Решение позволит закреплять навыки сотрудников и использовать их прямо на рабочем месте. Ранее банк уже проводил пилот с компанией при продажах инвестиционных продуктов в офисах. Участие в московском акселераторе улучшило бизнес-процессы «Хинтед» и после окончания акселерационной программы банк планирует провести с этим партнером еще один пилот в других подразделениях.

«Первоначально мы рассматривали Московский акселератор лишь как источник новых партнеров. Однако он не только открыл для нас стартапы, но и повысил уровень зрелости компаний КУБ24 и Buhteam, про которые мы уже знали. Участники акселератора взглянули на свои продукты с точки зрения бизнес-пользователя и получили дополнительные идеи для развития. А мы — новые перспективы сотрудничества», — отметил Сергей Данилин.

Бизнес-аналитика от компании КУБ24 автоматизирует сервис банка «Открытие» по сбору данных и подготовке умных бизнес-отчетов. Сервис предоставляет настроенные инструменты BigData для определения ключевых параметров бизнес-процессов наших клиентов. Изменения этих бизнес-процессов позволят клиентам банка существенно увеличить прибыль своих компаний.

Решение от компании Buhteam интегрирует функции бухгалтерии в интернет-банк для юридических лиц. А использование канала whatsapp — для коммуникации с клиентом по решению бухгалтерских вопросов.

Трек FinTech Московского Акселератора стартовал в августе 2020 года. Всего на участие в треке поступило 396 заявок, из которых партнеры программы выбрали лучшие 32 проекта. Их авторы 10 недель усердно работали над своими проектами, участвовали в различных воркшопах и экспертных сессиях, чтобы сейчас представить результаты своих трудов.

Проект «Московский акселератор» реализуется Агентством инноваций Москвы в партнерстве с Фондом «Московский инновационный кластер» при поддержке Департамента инновационного развития города Москвы. Партнерами трека Финтех выступили Ассоциация Финансовых Технологий и ведущие российские банки.

«Акселерационная программа дала шанс стартапам протестировать свою модель в банке «Открытие» и других ведущих российских банках. Это бесценный опыт. Мы не прощаемся с нашими участниками и партнерами — в 2021 году выпускников ждет постакселерационная программа», — заявила Ксения Борбачева, заместитель генерального директора, Агентство инноваций города Москвы.