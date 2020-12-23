Примсоцбанк вошёл в ТОП-15 российских банков по доле потребкредитов в розничном портфеле

Примсоцбанк вошёл в ТОП-15 российских банков в рейтинге российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первых девяти месяцев 2020 года по версии финансово-аналитического портала Banki.ru и занял в нём 12 место.



По данным рейтинга, в бизнесе Примсоцбанка потребкредиты занимают 62,2% в розничном кредитном портфеле и составляет 11265894,0481401 тысяч рублей на 01 октября 2020 года.



Отметим, в материале Banki.ru рассматривается портфель потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам, а также анализируется срок выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и средний процент одобрения заявок. Ознакомиться с полным текстом исследования можно ЗДЕСЬ.



Для справки: ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – российский универсальный банк один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 69 офисов в 43 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской, Амурской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.