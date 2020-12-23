ПСБ поддержит онлайн-показ мюзикла «Летучий корабль» Театриума Терезы Дуровой

25 декабря в 15:00 по московскому времени на Учи.ру состоится бесплатный онлайн-показ мюзикла для всей семьи «Летучий корабль», который является визитной карточкой «Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой». Онлайн-показ мюзикла пройдет при информационной поддержке ПСБ.

Мюзикл «Летучий корабль» – это сценическая версия одноименного культового советского мультфильма 70-х годов. В декабре этого года постановка отмечает свой десятилетний юбилей. С момента появления на сцене в 2010 году мюзикл только набирает популярность, а его показы в Москве проходят при неизменных аншлагах. «Летучий корабль» – чудесная сказка о любви и о трудностях, преодолеваемых на пути к счастью. Режиссер-постановщик Тереза Дурова создала на сцене мир, наполненный чудесами и волшебством, красотой и юмором. Здесь – знакомые с детства герои: капризная царская дочка Забава, влюблённый в неё трубочист, Бабки-Ёжки с частушками, жадный купец Полкан и Водяной, который виртуозно играет на саксофоне. И, конечно же, звучат песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина, создающие атмосферу праздника. За многие годы, что «Летучий корабль» идёт на сцене «Театриума», он стал символом объединения поколений.

Онлайн-версия мюзикла будет доступна на сайте для просмотра до 26 декабря, 23:00 МСК. В ожидании премьеры юные зрители могут принять участие в новогодних развивающих онлайн-играх Учи.ру, сделать новогоднюю открытку и узнать предсказания на будущий год, спрятанные в волшебных печеньях. А после показа — принять участие в викторине по мотивам мюзикла и выиграть новогодние подарки. Все эти активности будут доступны также на сайте с трансляцией спектакля.

Для справки: Театриум Терезы Дуровой — это московский театр для всей семьи, созданный в 1993 году Терезой Дуровой, правнучкой легендарного русского клоуна-дрессировщика Анатолия Дурова. В афише Театриума представлено более 30 репертуарных спектаклей, адресованных детской, молодежной и взрослой аудитории.