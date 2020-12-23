ТОП-5 событий РУСАЛа в Братске

Компания РУСАЛ в 2020 году продолжила реализацию важных проектов в Братске, несмотря на пандемию коронавируса, которая внесла значительные коррективы во все сферы жизнедеятельности, и сложные макроэкономические условия. В пятерку самых значимых для завода и города вошли экологическая программа, строительство медицинского центра для лечения внебольничной пневмонии, закупка различных средств индивидуальной защиты для медучреждений Братска, старт жилищной программы для заводчан и проект реконструкции ул. Крупской.

1. На БрАЗе продолжается экологическая модернизация

В рамках программы «Чистый воздух» на БрАЗе продолжается экологическая модернизация - строительство новых двухступенчатых газоочистных установок №31 и №32, монтаж автоматической подачи глинозёма и установка новых экологичных электролизеров.

ГОУ №31 и №32, как и все новые газоочистки, – собственная разработка инженеров компании РУСАЛ, которые не уступают более дорогим импортным аналогам по эффективности и надежности. В 2020 году проведены общественные обсуждения, проект прошел экологическую экспертизу и отдан на государственную экспертизу. Ведется контрактация на строительно-монтажные работы ГОУ и системы автоматической подачи сырья (АПС).

Кроме того, в декабре 2020 года после полной реконструкции вновь запущена газоочистная установка (ГОУ) №41. Эта газоочистка была введена в эксплуатацию в 2000 году в качестве экспериментальной и стала первой на заводе из числа современных.

Всего на БрАЗе возведено и запущено в работу 9 газоочистных установок. К 2024 году на предприятии должно работать 15 новых газоочисток. В результате валовые выбросы БрАЗа к 2024 году снизятся на 20%. На эти цели за 2019-2024 гг. компания РУСАЛ направит 10 млрд рублей.

2. «Медицинский центр помощи и спасения» построен в кратчайшие сроки

В ноябре в Братске на базе горбольницы №5 открыт современный «Медицинский центр помощи и спасения» для лечения внебольничной пневмонии, рассчитанный на 60 мест. Учреждение оснащено самым передовым высокотехнологичным оборудованием. Построен госпиталь компанией РУСАЛ фактически с нуля и в рекордный срок — всего за полгода.

В медицинском центре имеется приемно-диагностическое отделение, отделение реанимации и интенсивной терапии, оснащенные медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса, экстренные стерилизационная и лаборатория.

Все койки оснащены кислородом, что позволяет даже пациентов с высокой степенью поражения легких не переводить в реанимацию. В отделении реанимации и интенсивной терапии установлены аппараты искусственной вентиляции легких. Профильные специалисты прошли обучение для работы на современном оборудовании.

Особое внимание уделено безопасности пациентов и медицинских работников: лечебные боксы имеют отдельные входы и автономную вентиляцию, а вход в реанимацию осуществляется через шлюз с подпором воздуха, исключающий воздушные перетоки.

3. Больницы Братска получили средства индивидуальной защиты

БрАЗ стал первой организацией в Братске, которая еще в апреле по собственной инициативе закупила и передала администрации города средства индивидуальной защиты - медицинские маски, противоэпидемические комбинезоны, панорамные очки. Позже были поставлены антисептические средства, противоэпидемические халаты, перчатки, тепловизоры, бесконтактные термометры, бахиллы, перчатки, одноразовые шапочки.

Средства защиты предназначены для медицинских работников города, которые, несмотря на огромную нагрузку, продолжают с честью выполнять свой профессиональный долг в условиях пандемии COVID-19. Средства индивидуальной защиты получили городские больницы Братска, районная больница, детская городская больница, станция скорой помощи и профилакторий «Юбилейный».

4. Проект благоустройства получил грант в конкурсе «Территория РУСАЛа»

Проект масштабного благоустройства пешеходной зоны на улице Крупской одержал победу в грантовом конкурсе «Территория РУСАЛа», набрав необходимое число голосов жителей Братска во время открытого онлайн-голосования, проведенного в начале этого года. Разработкой проектной документации занимается архитектурное «Бюро Пергаева» (Новосибирск).

С учетом пожеланий и предложений, высказанных в ходе обсуждения, исполнителем был разработан первый этап архитектурной концепции. Благоустройство территории РУСАЛ планирует начать в 2021 и завершить в 2022 году. Предварительная стоимость проекта — порядка 30 млн рублей, из которых 25 млн руб. — средства РУСАЛа и 5 млн руб. — софинансирование из городского бюджета.

5. На БрАЗе стартовала жилищная программа

Решать квартирный вопрос братчанам-металлургам стало намного проще. На БрАЗе стартовала жилищная программа. Кредит выдается на 10 лет, ровно половину ежемесячных платежей берет на себя компания РУСАЛ. Сотрудники предприятия могут приобрести первое жилье или улучшить существующие жилищные условия, рефинансировать ипотечный кредит. Более 100 металлургов уже воспользовались предоставленной возможностью. Воспользоваться сертификатом можно на вторичном рынке, но планируется и строительство нового жилья.